Тульские студенты могут предъявлять цифровой ID для льготного проезда в транспорте

При покупке билетов в кассах цифровой ID считывается через приложение «Госуслуги».

Тульские студенты могут предъявлять цифровой ID для льготного проезда в транспорте
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Представтели правительства Тульской области приняли участие в селекторном совещании под председательством министра транспорта РФ Андрея Никитина.

По поручению ведомства, все регионы страны должны обеспечить возможность льготного проезда по цифровому ID до 1 марта 2026 года. Тульская область сделала это досрочно.

Правительство региона приняло распоряжение № 573-р от 10.12.2025 г. Документом установлено, что предъявление цифрового ID является равнозначным предъявлению бумажных документов, подтверждающих льготу.

В Тульской области уже реализован механизм подтверждения льготного статуса с помощью цифрового ID. Сервис запущен на базе мессенджера MAX для студентов вузов и колледжей. При покупке льготных билетов в кассах  проверка статуса проводится с помощью модуля «Госкан» приложения «Госуслуги».

— Мы не просто выполняем поручение федерального центра, а формируем удобные сервисы для людей. Отказ от необходимости носить с собой бумажные документы — это реальное упрощение жизни для студентов, — прокомментировал итоги участия в совещании заместитель губернатора Владимир Цибульский.

