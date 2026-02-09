В Туле построят 20-километровый водовод за 3 млрд рублей

В этом году в планах городской администрации – масштабные работы по прокладке водопроводных сетей.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В оружейной столице продолжится модернизация одного из крупнейших водоводов – Медвенско-Осетровского. Его текущее состояние не позволяет подвести воду к новым домам. Для решения этой проблемы правительством области совместно с администрацией Тулы была подана заявка на инфраструктурный кредит. Её одобрили на федеральном уровне.

Проект предполагает строительство порядка 20 км водовода диаметром 1100 мм. Его общая стоимость превышает 3 млрд рублей. Срок реализации проекта – до 2030 года.

Реконструкция водовода увеличит его пропускную способность до 20 тысяч кубометров в сутки и обеспечить возможность подключения порядка 1,5 млн кв. м. жилых домов и других объектов. К строительно-монтажным работам подрядчик планирует приступить уже в текущем месяце.