  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле построят 20-километровый водовод за 3 млрд рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле построят 20-километровый водовод за 3 млрд рублей

В этом году в планах городской администрации – масштабные работы по прокладке водопроводных сетей.

В Туле построят 20-километровый водовод за 3 млрд рублей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В оружейной столице продолжится модернизация одного из крупнейших водоводов – Медвенско-Осетровского. Его текущее состояние не позволяет подвести воду к новым домам. Для решения этой проблемы правительством области совместно с администрацией Тулы была подана заявка на инфраструктурный кредит. Её одобрили на федеральном уровне.

Проект предполагает строительство порядка 20 км водовода диаметром 1100 мм. Его общая стоимость превышает 3 млрд рублей. Срок реализации проекта – до 2030 года. 

Реконструкция водовода увеличит его пропускную способность до 20 тысяч кубометров в сутки и обеспечить возможность подключения порядка 1,5 млн кв. м. жилых домов и других объектов. К строительно-монтажным работам подрядчик планирует приступить уже в текущем месяце. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 19:43 0
Другие статьи по темам
Событие
реконструкция Медвенско-Осетровский водозабор водоснабжение администрация Тулы
Место
Тула
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Жизнь Тулы и области
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
сегодня, в 10:05, 66 2126 -31
Расширение набережной: последние новости
Жизнь Тулы и области
Расширение набережной: последние новости
сегодня, в 12:00, 60 5159 6
Дмитрий Миляев поручил усилить охрану тульских школ после случаев нападений на педагогов в других регионах
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев поручил усилить охрану тульских школ после случаев нападений на педагогов в других регионах
сегодня, в 14:42, 57 947 -4
Миляев поручил привлечь школьников в совет молодых ученых Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев поручил привлечь школьников в совет молодых ученых Тульской области
сегодня, в 14:10, 41 663 -7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Криволучье таксист застрял на трамвайных путях
В Криволучье таксист застрял на трамвайных путях
Тест: сможете ли вы отличить настоящую пословицу от выдуманной?
Тест: сможете ли вы отличить настоящую пословицу от выдуманной?

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.