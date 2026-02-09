  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Криволучье таксист застрял на трамвайных путях - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Криволучье таксист застрял на трамвайных путях

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В Криволучье таксист застрял на трамвайных путях

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Металлургов в Туле. На записи видно, как в районе поворота в 1-й проезд Металлургов на трамвайных путях застрял автомобиль с цветографической схемой сервиса такси.

Несмотря на помощь прохожих, вытащить машину из снежного плена не удавалось. Чем закончилась эта история – неизвестно.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина водители игнорируют дорожные знаки
Дежурная часть
На пр. Ленина водители игнорируют дорожные знаки
сегодня, в 17:43, 6 649 -1
На повороте на Ясную Поляну не все желают соблюдать ПДД
Дежурная часть
На повороте на Ясную Поляну не все желают соблюдать ПДД
вчера, в 20:00, 12 1629 0
На ул. Демонстрации водителей не смущает, что они вынуждают нарушать ПДД
Дежурная часть
На ул. Демонстрации водителей не смущает, что они вынуждают нарушать ПДД
вчера, в 13:59, 18 2150 2
В Туле автоледи захотела повернуть со встречки
Дежурная часть
В Туле автоледи захотела повернуть со встречки
7 февраля, в 20:18, 25 2867 4
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:12 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Жизнь Тулы и области
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
сегодня, в 10:05, 65 2125 -31
Расширение набережной: последние новости
Жизнь Тулы и области
Расширение набережной: последние новости
сегодня, в 12:00, 60 5153 6
Дмитрий Миляев поручил усилить охрану тульских школ после случаев нападений на педагогов в других регионах
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев поручил усилить охрану тульских школ после случаев нападений на педагогов в других регионах
сегодня, в 14:42, 57 945 -4
Миляев поручил привлечь школьников в совет молодых ученых Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев поручил привлечь школьников в совет молодых ученых Тульской области
сегодня, в 14:10, 41 662 -7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульское АО «КБП» отсудило у бывшей сотрудницы расходы на её обучение
Тульское АО «КБП» отсудило у бывшей сотрудницы расходы на её обучение
В Туле построят 20-километровый водовод за 3 млрд рублей
В Туле построят 20-километровый водовод за 3 млрд рублей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.