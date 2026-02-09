Узнать о здоровье родственника и заказать пропуск для авто: запущены новые сервисы на «Доктор71»

О них рассказали на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

С конца 2025 года на портале «Доктор71» начали функционировать новые сервисы.

1. Онлайн-заказ пропуска для автомобиля на территорию лечебного учреждения для инвалидов I и II групп

Если раньше приходилось приезжать в больницу заранее, ждать оформления пропуска, искать парковку, сейчас все стало проще:

Нужно заполнить форму на портале «Доктор71» (госномер, марку машины, цель визита).

Получить пропуск на электронную почту.

На въезде показать его охране. И всё.

Сервис доступен во всех учреждениях г. Тулы.

2. Сервис информирования родственников о состоянии пациента, находящегося в реанимации

При поступлении в стационар пациент, находящийся в сознании, оставляет номер телефона доверенного лица, которому можно сообщать о состоянии его здоровья. Если пациент поступает в учреждение в тяжелом состоянии, то фиксируется номер близкого родственника.

Теперь по указанному пациентом номеру родсттвенник может ежедневно получать информацию о состоянии его здоровья онлайн в личном кабинете на портале «Доктор71».

3. Раздел для пациентов с онкологией

Здесь собраны часто задаваемые пациентами вопросы и ответы на них. Через чат в личном кабинете пациент может задать вопрос лечащему врачу. Также пациент имеет возможность на портале ежедневно заполнять анкету о своем самочувствии, эти данные попадают в электронную медкарту.

Система сама «распределяет» пациентов по уровням риска (зеленый, желтый, красный) по состоянию здоровья, специалисты реагируют быстрее.

В планах на 2026 год:

реализовать на портале «Доктор71» возможность заказывать новые справки онлайн (например, электронный сертификат прививок, санаторно-курортную карту и др.);

расширить функционал по аналогии с онкокабинетом для пациентов с другими заболеваниями.

Региональный портал «Доктор71» работает в Тульской области с 1 декабря 2012 года. За 2025 год услугой «Запись к врачу» воспользовалось около 1 млн человек, а вызов врача на дом с помощью данного портала оформили порядка 43 тыс. человек.

В личном кабинете каждого пользователя хранятся данные о посещениях врачей с указанием даты, рекомендации по обследованию и лечению, льготные рецепты, больничные листы, результаты анализов, сведения о диспансеризации и многое другое.