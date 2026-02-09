  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Узнать о здоровье родственника и заказать пропуск для авто: запущены новые сервисы на «Доктор71» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Узнать о здоровье родственника и заказать пропуск для авто: запущены новые сервисы на «Доктор71»

О них рассказали на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

Узнать о здоровье родственника и заказать пропуск для авто: запущены новые сервисы на «Доктор71»

С конца 2025 года на портале «Доктор71» начали функционировать новые сервисы.

1. Онлайн-заказ пропуска для автомобиля на территорию лечебного учреждения для инвалидов I и II групп

Если раньше приходилось приезжать в больницу заранее, ждать оформления пропуска, искать парковку, сейчас все стало проще:

  • Нужно заполнить форму на портале «Доктор71» (госномер, марку машины, цель визита).
  • Получить пропуск на электронную почту.
  • На въезде показать его охране. И всё.

Сервис доступен во всех учреждениях г. Тулы.

2. Сервис информирования родственников о состоянии пациента, находящегося в реанимации

При поступлении в стационар пациент, находящийся в сознании, оставляет номер телефона доверенного лица, которому можно сообщать о состоянии его здоровья. Если пациент поступает в учреждение в тяжелом состоянии, то фиксируется номер близкого родственника.

Теперь по указанному пациентом номеру родсттвенник может ежедневно получать информацию о состоянии его здоровья онлайн в личном кабинете на портале «Доктор71».

3. Раздел для пациентов с онкологией

Здесь собраны часто задаваемые пациентами вопросы и ответы на них. Через чат в личном кабинете пациент может задать вопрос лечащему врачу. Также пациент имеет возможность на портале ежедневно заполнять анкету о своем самочувствии, эти данные попадают в электронную медкарту.

Система сама «распределяет» пациентов по уровням риска (зеленый, желтый, красный) по состоянию здоровья, специалисты реагируют быстрее.

В планах на 2026 год:

  • реализовать  на портале «Доктор71» возможность заказывать новые справки онлайн (например, электронный сертификат прививок, санаторно-курортную карту и др.);
  • расширить функционал по аналогии с онкокабинетом для пациентов с другими заболеваниями.

Региональный портал «Доктор71» работает в Тульской области с 1 декабря 2012 года. За 2025 год услугой «Запись к врачу» воспользовалось около 1 млн человек, а вызов врача на дом с помощью данного портала оформили порядка 43 тыс. человек.

В личном кабинете каждого пользователя хранятся данные о посещениях врачей с указанием даты, рекомендации по обследованию и лечению, льготные рецепты, больничные листы, результаты анализов, сведения о диспансеризации и многое другое.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:15 0
Другие статьи по темам
Событие
Доктор71 сервисы
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
сегодня, в 08:21, 62 1441 -9
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Жизнь Тулы и области
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
сегодня, в 10:05, 54 1819 -25
Расширение набережной: последние новости
Жизнь Тулы и области
Расширение набережной: последние новости
сегодня, в 12:00, 45 4210 5
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
сегодня, в 08:00, 40 1057 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Внедорожник «подбил» трамвай-«челнок» на проспекте Ленина
Внедорожник «подбил» трамвай-«челнок» на проспекте Ленина
На пр. Ленина водители игнорируют дорожные знаки
На пр. Ленина водители игнорируют дорожные знаки

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.