  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев: «В совет молодых ученых Тульской области будут участовать школьники» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев поручил привлечь школьников в совет молодых ученых Тульской области

Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона.

Дмитрий Миляев поручил привлечь школьников в совет молодых ученых Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр образования Оксана Осташко доложила о подготовке к ЕГЭ в Тульской области. Губернатор отметил, что в регионе много талантливых школьников, которые тянутся к знаниям, изучая углубленно математику, физику, химию.

На прошлой неделе он принял участие в открытии Недели науки в Тульской области и побывал на выставке в «Октаве»:

«Там были представлены работы не просто молодых ученых, а еще и работы старшеклассников — интересные проекты! Давайте будем стимулировать таких ребят участием в работе совета молодых ученых. Для них это будет полезная практика и с точки зрения общения с людьми, которые уже продвигают науку, и чтобы убедиться в правильности выбранного курса», — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор предложил создать в составе совета молодых ученых региона «школьное крыло». Он поручил министру образования вместе с членами совета молодых ученых продумать, как организовать отбор в совет талантливых ребят из числа старшеклассников. По словам губернатора, отбор должен быть открытым и демократичным. 

Ранее Myslo сообщал, что губернатор анонсировал жилищную ипотеку для молодых ученых в 2026 году.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:10 −4
Другие статьи по темам
Событие
совет молодых ученых
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
сегодня, в 08:21, 62 1216 -6
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
сегодня, в 08:00, 40 899 1
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Жизнь Тулы и области
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
сегодня, в 10:05, 37 1371 -20
Количество ДТП в Тульской области сократилось на 20,7%
Жизнь Тулы и области
Количество ДТП в Тульской области сократилось на 20,7%
сегодня, в 09:30, 36 494 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев поручил усилить охрану тульских школ после случаев нападений на педагогов в других регионах
Дмитрий Миляев поручил усилить охрану тульских школ после случаев нападений на педагогов в других регионах
В Тульской области проведут опрос работодателей
В Тульской области проведут опрос работодателей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.