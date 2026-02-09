Дмитрий Миляев поручил привлечь школьников в совет молодых ученых Тульской области

Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр образования Оксана Осташко доложила о подготовке к ЕГЭ в Тульской области. Губернатор отметил, что в регионе много талантливых школьников, которые тянутся к знаниям, изучая углубленно математику, физику, химию.

На прошлой неделе он принял участие в открытии Недели науки в Тульской области и побывал на выставке в «Октаве»:

«Там были представлены работы не просто молодых ученых, а еще и работы старшеклассников — интересные проекты! Давайте будем стимулировать таких ребят участием в работе совета молодых ученых. Для них это будет полезная практика и с точки зрения общения с людьми, которые уже продвигают науку, и чтобы убедиться в правильности выбранного курса», — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор предложил создать в составе совета молодых ученых региона «школьное крыло». Он поручил министру образования вместе с членами совета молодых ученых продумать, как организовать отбор в совет талантливых ребят из числа старшеклассников. По словам губернатора, отбор должен быть открытым и демократичным.

