Дмитрий Миляев поручил усилить охрану тульских школ после случаев нападений на педагогов в других регионах

Речь об этом шла на оперативном совещании.

Фото пресс-службы регионального правительства.

В школах Тульской области усилият меры безопасности. Это связано с серией нападений на учеников и педагогов учебных заведений, которые произошли в разных регионах России в начале февраля.

«На что хотел обратить внимание: на прошлой неделе в образовательных учреждениях двух субъектов произошли нападения на педагогов и обучающихся. События достаточно резонансные, они обязывают все ведомства, которые ответственны за безопасность детей и сотрудников учреждения образования, усиливать организационные меры по обеспечению безопасности. Необходимо принять все меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций», — заявил губернатор Дмитрий Миляев на оперативном совещании.

Кроме этого, в центрах образования Тульской области проведут дополнительный инструктаж для персонала и учащихся:

«Надо обращать внимание классным руководителям, тем, кто близко общается со школьниками, если они замечают девиантное поведение — о нем нужно сразу сообщать», — подчеркнул Дмитрий Миляев.