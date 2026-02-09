  1. Моя Слобода
  4. В Тульской области проведут опрос работодателей - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
В Тульской области проведут опрос работодателей

Чтобы выяснить, каких специалистов не хватает местным предприятиям.

В Тульской области проведут опрос работодателей
Фото правительства Тульской области.

Первый замгубернатора Тульской области Наталья Архипова встретилась с директором Всероссийского НИИ труда Минтруда России Владимиром Смирновым для обсуждения практических шагов по соглашению о сотрудничестве, подписанному губернатором Дмитрием Миляевым и институтом 18 ноября.

Основной темой разговора стал всероссийский опрос работодателей, запланированный на 2026 год. Он поможет определить дефицитные специальности и сформулировать долгосрочный прогноз спроса на кадры в экономике региона.

Партнеры договорились применять комплексный подход к подготовке кадров, начиная с профессионального ориентирования школьников и заканчивая адаптацией выпускников к рабочим местам. Сотрудничество охватывает все этапы – от подбора профессии до трудоустройства.

Архипова подчеркнула, что система переподготовки и дополнительного образования должна быть привязана к актуальным нуждам работодателей. 

сегодня, в 14:03 0
Дмитрий Миляев поручил привлечь школьников в совет молодых ученых Тульской области
Дмитрий Миляев поручил привлечь школьников в совет молодых ученых Тульской области
Дмитрий Миляев призвал тульские вузы искать новые подходы к профориентации молодежи
Дмитрий Миляев призвал тульские вузы искать новые подходы к профориентации молодежи

