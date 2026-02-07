Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем семей защитников Отечества

Этот праздник, утверждённый по инициативе главы региона, отмечается в Тульской области впервые.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Поздравление губернатора опубликовано на официальном сайте правительства региона. В нём, в частности, говорится:

«Дорогие семьи защитников Отечества! Поздравляю вас с праздником!

Тульская область всегда славилась людьми, для которых честь, долг и ответственность – не просто слова, а жизненные принципы. И именно в семьях закладываются эти ценности, передаются из поколения в поколение.

Вы воспитываете настоящих патриотов, сохраняете традиции, поддерживаете своих близких в самые сложные моменты, дарите им любовь и тепло. Ваши забота и вера – это то, что помогает нашим защитникам выполнять свой долг.

Правительство Тульской области продолжит оказывать вам всестороннюю поддержку: развивать меры социальной помощи, расширять программы сопровождения, уделять особое внимание вопросам образования и здоровья детей.

Благодарю вас за силу духа, выдержку и мудрость, за ваш вклад в приближение нашей общей Победы. Желаю вам и вашим родным благополучия, мира и добра!»