  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем семей защитников Отечества - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем семей защитников Отечества

Этот праздник, утверждённый по инициативе главы региона, отмечается в Тульской области впервые.

Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем семей защитников Отечества
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Поздравление губернатора опубликовано на официальном сайте правительства региона. В нём, в частности, говорится:

«Дорогие семьи защитников Отечества! Поздравляю вас с праздником!

Тульская область всегда славилась людьми, для которых честь, долг и ответственность – не просто слова, а жизненные принципы. И именно в семьях закладываются эти ценности, передаются из поколения в поколение.

Вы воспитываете настоящих патриотов, сохраняете традиции, поддерживаете своих близких в самые сложные моменты, дарите им любовь и тепло. Ваши забота и вера – это то, что помогает нашим защитникам выполнять свой долг.

Правительство Тульской области продолжит оказывать вам всестороннюю поддержку: развивать меры социальной помощи, расширять программы сопровождения, уделять особое внимание вопросам образования и здоровья детей.

Благодарю вас за силу духа, выдержку и мудрость, за ваш вклад в приближение нашей общей Победы. Желаю вам и вашим родным благополучия, мира и добра!»

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 09:42 −9
Другие статьи по темам
Событие
поздравление губернатор Тульской области Дмитрий Миляев День семей защитников Отечества
Место
Тульская область
Погода в Туле 7 февраля: снежно, скользко и до -12
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 февраля: снежно, скользко и до -12
сегодня, в 09:00, 145 765 4
Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали дрифтера с ул. Вильямса
Дежурная часть
Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали дрифтера с ул. Вильямса
сегодня, в 10:37, 25 690 5
Как будет выглядеть первый в Туле фиджитал-центр
Жизнь Тулы и области
Как будет выглядеть первый в Туле фиджитал-центр
вчера, в 21:21, 41 2216 1
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
сегодня, в 06:55, 8 810 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Алексей Эрк и депутаты приняли участие в мероприятии в честь Дня семей защитников Отечества
Алексей Эрк и депутаты приняли участие в мероприятии в честь Дня семей защитников Отечества
Погода в Туле 7 февраля: снежно, скользко и до -12
Погода в Туле 7 февраля: снежно, скользко и до -12

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.