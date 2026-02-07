Алексей Эрк и депутаты приняли участие в мероприятии в честь Дня семей защитников Отечества

Фото Дмитрия Дзюбина.

Праздник был учрежден по инициативе губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и семей военнослужащих, которые обратились к главе региона с этим предложением.

Участие в мероприятии приняли Глава города Тулы Алексей Эрк, первый заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, заместитель председателя Тульской городской Думы Борис Воловатов, депутаты гордумы Олеся Филина и Александр Маринков, члены семей военнослужащих, волонтеры.

К родным и близким военнослужащих обратился Алексей Эрк.

– Для меня большая честь поздравить вас с Днем семей защитников Отечества. Этот праздник мы будем отмечать впервые. Символично, что он проходит в День иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Потому что, ожидая близких, которые сегодня, рискуя жизнью, отстаивают интересы страны, каждую секунду мы молимся, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Семья – это самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас. Именно в семье закладывается любовь к нашей культуре и истории, любовь к Родине. Спасибо всем вам за стойкость, терпение, поддержку близких, которые сейчас, повторяя подвиг своих дедов и прадедов, защищают нашу страну, – отметил Алексей Эрк.

Мэр вручил волонтерам, помогающим участникам спецоперации, Почетные грамоты и Благодарности.

Как отметила мама участника СВО Елена Бочарова, праздник важен для семей защитников. Она поблагодарила главу региона за учреждение этой даты и поддержку, которую органы власти оказывают бойцам и их семьям.

Мероприятие завершилось праздничным концертом. Для гостей работали аниматоры и интерактивные площадки.

Напомним, что 7 февраля Тульская область впервые отметит День семей защитников Отечества.

Этот важный региональный праздник был официально учрежден 27 ноября 2025 года, после принятия закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Тульской области «О памятных событиях и праздничных днях Тульской области».

Дата 7 февраля выбрана не случайно. Она приурочена ко Дню иконы Божией Матери «Утоли моя печали», почитаемой в Русской православной церкви как чудотворная за ее способность дарить утешение и надежду.

Примечательно, что идея создания этого праздника родилась из сердца самих семей защитников Отечества. Предложение учредить региональный праздник прозвучало 8 июля 2025 года, в День семьи, любви и верности, от многодетной мамы участника СВО во время встречи семей с губернатором.