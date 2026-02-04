  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле прошло дружеское чаепитие с семьями защитников Отечества - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле прошло дружеское чаепитие с семьями защитников Отечества

Близкие героев рассказали о семейных традициях, исполнили песни и прочли стихотворения.

В Туле прошло дружеское чаепитие с семьями защитников Отечества

В среду, 4 февраля, «Мой семейный центр» собрал на дружеские чаепитие семьи защитников Отечества. Здесь были те, у кого есть свои герои — участники СВО и ветераны боевых действий в Чечне и Афганистане. Встреча приурочена к празднику — Дню семей защитников Отечества, инициативу проведения которого в 2025 году поддержал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Праздник будет ежегодно отмечаться в регионе 7 февраля.

7F5A0309.JPG

Каждому собравшемуся за столом было чем поделиться. У каждого в запасе была история, трогающая до глубины души. Они говорили о том, почему члены их семей самоотверженно пошли защищать страну, как они переживают это непростое время и что рассказывают своим детям. 

_ZYB8981.JPG

В династии Соломатиных-Машковых, например, среди героев не только мужчины, но и женщины. Наталья Николаевна — дочь героя, при этом она сама воспитала двух защитников Родины и стала подполковником внутренней службы:

— У нас в семье любят Родину, и это прежде всего. Нам не читали патриотических лекций, не вели долгих монологов, даже многое утаивали. Например, только когда мы хоронили дедушку, я узнала, что его отец спас огромную семью на Украине. Младшая дочка семьи приехала на похороны дедушки, чтобы сказать спасибо его отцу.

Мы выросли на таких примерах. Поэтому все мужчины в нашей семье — военные. Старший сын погиб на СВО, а младший — участник боевых действий 2008 года.

Для меня важно сохранение памяти о подвигах героев. Сейчас я работаю в Музее обороны Тулы и делаю всё, чтобы ребята, которые в него приходят, видели настоящую картину происходящего.

Как оказалось, многим держаться и «защищать тыл» помогают единомышленники, семьи таких же героев, которые объединяются, чтобы справляться с семейным бытом, воспитывать детей и поддерживать тех, кто сейчас сражается за мир. Именно поэтому каждая такая встреча — глоток воздуха для всех, кто оказался за столом. 

_ZYB8962.JPG

Эвелина Шубинская, директор ГУ ТО СМФЦ «Мой семейный центр»:

— У нас семейный центр как раз то место, где можно встретиться в семейном кругу, пообщаться, рассказать о своих героях. Мы хотели, чтобы люди поделились ценностями и традициями, которые помогли им воспитать героя, поддерживать своих мужей, находящихся в зоне военных действий.

Я тоже из семьи защитника. У нас был девиз: «Есть такая профессия — Родину защищать». Начиная с поколения моих дедов все мужчины были офицерами: деды, дяди, мой отец. И я очень этим горжусь.

Мой дедушка Яков Шубинский был для нас большим примером: он в 16 лет сбежал на войну, был сыном полка, прошел учебку и стал танкистом. Он дошел до Берлина, а в послевоенное время окончил военную академию и преподавал в артиллерийском училище.

Он передал этот дух и желание защищать Родину моему папе. Он военный летчик и подполковник запаса. Я бесконечно горжусь своими героями и знаю, как важно женщинам поддерживать своих офицеров.

На дружескую встречу пришла министр труда и социальной защиты Татьяна Абросимова:

_ZYB8953.JPG

— В этом году 7 февраля мы впервые отмечаем День семей защитников Отечества. Дата выбрана не случайно: она приурочена ко Дню иконы Божией Матери «Утоли моя печали», которая в Русской православной церкви почитается как чудотворная. Я благодарна семье, которая озвучила идею о создании праздника, и Дмитрию Миляеву, который эту инициативу поддержал.

В этот день мы хотим еще раз вспомнить, как важно быть рядом друг с другом и оказывать поддержку. Ваш дом — самая главная крепость для вашего героя. Спасибо вам за каждодневную стойкость, за веру, которую вы храните, и за ту любовь, что согревает на расстоянии тысяч километров. Знаю, как это непросто. И хочу, чтобы вы твёрдо знали: мы рядом. Мы видим и слышим каждую вашу семью. Наша общая задача — сделать всё, чтобы вы чувствовали эту опору, а ваши дети росли в уверенности, спокойствии и гордости за своих родителей. Крепкого вам здоровья, душевных сил и самого тёплого домашнего уюта.

7F5A0331.JPG

Участники встречи читали стихи и пели песни собственного сочинения, а продолжилась встреча концертом артистов Городского концертного зала. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
вчера, в 19:07 −7
Другие статьи по темам
Место
Тула
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
Жизнь Тулы и области
СМИ: вслед за Виктором Дзюбой уйдут депутаты городской и областной Дум
сегодня, в 10:54, 73 3764 2
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
Дежурная часть
С территории тульского музея-усадьбы Поленова украли водонапорную башню
сегодня, в 09:39, 74 3803 3
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
Жизнь Тулы и области
В Туле при уборке снега повредили крышу пятиэтажки: квартиру тулячки затапливает
сегодня, в 16:25, 35 1311 3
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
сегодня, в 18:34, 35 1133 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ночью на улицах Тулы частично ограничат парковку транспорта
Ночью на улицах Тулы частично ограничат парковку транспорта
Рядом со стадионом «Арсенал» в Туле появится фиджитал-центр
Рядом со стадионом «Арсенал» в Туле появится фиджитал-центр

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.