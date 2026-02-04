В Туле прошло дружеское чаепитие с семьями защитников Отечества

В среду, 4 февраля, «Мой семейный центр» собрал на дружеские чаепитие семьи защитников Отечества. Здесь были те, у кого есть свои герои — участники СВО и ветераны боевых действий в Чечне и Афганистане. Встреча приурочена к празднику — Дню семей защитников Отечества, инициативу проведения которого в 2025 году поддержал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Праздник будет ежегодно отмечаться в регионе 7 февраля.

Каждому собравшемуся за столом было чем поделиться. У каждого в запасе была история, трогающая до глубины души. Они говорили о том, почему члены их семей самоотверженно пошли защищать страну, как они переживают это непростое время и что рассказывают своим детям.

В династии Соломатиных-Машковых, например, среди героев не только мужчины, но и женщины. Наталья Николаевна — дочь героя, при этом она сама воспитала двух защитников Родины и стала подполковником внутренней службы:

— У нас в семье любят Родину, и это прежде всего. Нам не читали патриотических лекций, не вели долгих монологов, даже многое утаивали. Например, только когда мы хоронили дедушку, я узнала, что его отец спас огромную семью на Украине. Младшая дочка семьи приехала на похороны дедушки, чтобы сказать спасибо его отцу.

Мы выросли на таких примерах. Поэтому все мужчины в нашей семье — военные. Старший сын погиб на СВО, а младший — участник боевых действий 2008 года.

Для меня важно сохранение памяти о подвигах героев. Сейчас я работаю в Музее обороны Тулы и делаю всё, чтобы ребята, которые в него приходят, видели настоящую картину происходящего.

Как оказалось, многим держаться и «защищать тыл» помогают единомышленники, семьи таких же героев, которые объединяются, чтобы справляться с семейным бытом, воспитывать детей и поддерживать тех, кто сейчас сражается за мир. Именно поэтому каждая такая встреча — глоток воздуха для всех, кто оказался за столом.

Эвелина Шубинская, директор ГУ ТО СМФЦ «Мой семейный центр»:

— У нас семейный центр как раз то место, где можно встретиться в семейном кругу, пообщаться, рассказать о своих героях. Мы хотели, чтобы люди поделились ценностями и традициями, которые помогли им воспитать героя, поддерживать своих мужей, находящихся в зоне военных действий.

Я тоже из семьи защитника. У нас был девиз: «Есть такая профессия — Родину защищать». Начиная с поколения моих дедов все мужчины были офицерами: деды, дяди, мой отец. И я очень этим горжусь.

Мой дедушка Яков Шубинский был для нас большим примером: он в 16 лет сбежал на войну, был сыном полка, прошел учебку и стал танкистом. Он дошел до Берлина, а в послевоенное время окончил военную академию и преподавал в артиллерийском училище.

Он передал этот дух и желание защищать Родину моему папе. Он военный летчик и подполковник запаса. Я бесконечно горжусь своими героями и знаю, как важно женщинам поддерживать своих офицеров.

На дружескую встречу пришла министр труда и социальной защиты Татьяна Абросимова:

— В этом году 7 февраля мы впервые отмечаем День семей защитников Отечества. Дата выбрана не случайно: она приурочена ко Дню иконы Божией Матери «Утоли моя печали», которая в Русской православной церкви почитается как чудотворная. Я благодарна семье, которая озвучила идею о создании праздника, и Дмитрию Миляеву, который эту инициативу поддержал.

В этот день мы хотим еще раз вспомнить, как важно быть рядом друг с другом и оказывать поддержку. Ваш дом — самая главная крепость для вашего героя. Спасибо вам за каждодневную стойкость, за веру, которую вы храните, и за ту любовь, что согревает на расстоянии тысяч километров. Знаю, как это непросто. И хочу, чтобы вы твёрдо знали: мы рядом. Мы видим и слышим каждую вашу семью. Наша общая задача — сделать всё, чтобы вы чувствовали эту опору, а ваши дети росли в уверенности, спокойствии и гордости за своих родителей. Крепкого вам здоровья, душевных сил и самого тёплого домашнего уюта.

Участники встречи читали стихи и пели песни собственного сочинения, а продолжилась встреча концертом артистов Городского концертного зала.