Дмитрий Миляев – ученым: «Вы создаете интеллектуальный фундамент Тульской области»

Фото Алексея Пирязева.

Глава региона пообщался с молодыми учеными, ознакомился с научными разработками, отметил необходимость их внедрения в различные сферы.

«Сегодня мы чествуем людей, которые создают интеллектуальный фундамент Тульской области, формируют научные заделы и превращают знания в реальные технологии и решения, важные для экономики и общества. Этот праздник — признание вашего таланта, труда и вклада в развитие нашего региона и страны. Вы создаете интеллектуальный фундамент Тульской области», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Разработки тульских ученых способствуют обеспечению технологического суверенитета России по приоритетным направлениям: новые материалы, радиоэлектроника и биотехнологии.

Павел Лебедев, ассистент кафедры химии, руководитель сектора аналитических исследований НИИ при ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

— Сегодня мы представляем совместную работу нашего вуза и тульской фармфабрики. Мы тесно сотрудничаем и выполняем несколько научно-технических проектов, связанных с фармацевтикой: разрабатываем аналитические методики для определения активных фармсубстанций в лекарственных препаратах, занимаемся выделением примесей, их идентификацией и аннотацией с использованием современного высокотехнологичного оборудования. Занимаемся разработкой методик синтеза лекарственных препаратов, разрабатываем регламенты и потом передаем технологам на тульскую фармфабрику уже для внедрения в процесс.

Мы представляем на стенде препараты от угревой сыпи, противогрибковые, анальгетики. Наша основная цель — импортозамещение, мы вынуждены наращивать мощность производства лекарственных препаратов, преимущественно дженериков — они имеют схожий состав с известными лекарствами, но более доступны по цене.

16-летняя Светлана Путро, ученица Центра поддержки одаренных детей «Созвездие», увлечена изучением физики, математики, информатики. Ее мечта — поступить в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.

— Я представляю внутреннюю компоновку кубсата. Кубсаты — это небольшие спутники, которые сейчас активно используются в космосе. Обычные спутники тяжелые, крупногабаритные и дорогие. Кубсаты — маленькие, могут состоять как из одного юнита, так и из 24 — все зависит от цели нахождения в космосе.

Мы хотим показать губернатору, что детям интересен космос и что мы не просто сидим за партой, а хотим быть частью науки.

Алексей Токарев, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней Медицинского института ТулГУ, врач горбольницы № 10:

— На аппаратно-программном комплексе «Симона» мы в течение десяти лет проводили исследования и разработали два показателя — индекс стрессоустойчивости (ИСУ) и стрессовый сердечно-сосудистый риск (СССР). ИСУ позволяет оценить уровень здоровья пациента, его спортивный потенциал, скрытые патологии. Мы выявили, что те пациенты, которые имели низкий индекс стрессоустойчивости, были чаще подвержены инфарктам и инсультам. Также мы запатентовали новый индекс СССР — он позволяет оценить текущее физиологическое состояние человека, наличие хронического стресса и его вклад в развитие сердечно-сосудистой патологии. Оценить здоровье можно за 15 минут.

Тульская область стабильно занимает лидерские позиции в ЦФО и России по ключевым показателям инновационно-технологического развития. В первую очередь — это рост количества исследователей. Важно, что более половины из них это молодые ученые. И огромную помощь оказывают тульские предприятия — они обеспечивают высокий уровень инвестиций в исследования и разработки.

«Все это — результат совместной системной работы научного сообщества, вузов, предприятий и органов власти», — подчеркнул губернатор.

Правительство Тульской области каждый год усиливает меры региональной поддержки ученых. В 2025 году на эти цели было направлено 406 млн рублей, а 431 млн рублей был привлечен из федерального бюджета в рамках реализации проектов «Приоритет-2030», инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» и Тульской передовой инженерной школы.

В этом году во второй раз в регионе пройдет конкурс «Лучший молодой ученый», который стартует 9 февраля. Его цель — поддержать новаторские идеи и достижения талантливых исследователей.

Вручается пять премий по 1 млн рублей за прикладные разработки и их внедрение в производство и 20 премий по 200 тысяч рублей за достижения в исследовательской и преподавательской деятельности.

Размер премий Тульской области в сфере науки и техники будет увеличен до 1 млн рублей.

«Президентом страны Владимиром Путиным поставлена важная задача по достижению технологического лидерства. Ваши разработки уже сегодня активно применяются в различных сферах. Среди них — здравоохранение, биоэкономика, беспилотные авиационные системы, машино- и станкостроение, оборонно-промышленный комплекс. Только вместе мы сможем выполнить поставленные перед нами Президентом задачи», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Глава региона поблагодарил ученых за высокий профессионализм, преданность делу и вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Губернатор вручил преподавателям тульских вузов региональные награды, а ученым — премии Тульской области в сфере науки имени К. Д. Ушинского и Б. С. Стечкина.



За выдающиеся заслуги перед Тульской областью, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью «Трудовая доблесть» III степени Дмитрий Миляев наградил Сергея Городничева, заместителя директора по научной работе тульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

Медалью «Трудовая доблесть» III степени награждена Ольга Швец, старший научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и биомониторинга ТГПУ и национального парка «Тульские засеки».





За значительный вклад в развитие гуманитарных наук звание лауреата премии Тульской области в сфере науки им. К. Д. Ушинского присвоено Наталье Степановой, кандидату психологических наук, доценту, декану факультета психологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Затем Дмитрий Миляев посетил Межуниверситетский научно-технологический центр (МНТЦ) «Композит» ТулГУ и пообщался с исследователями. Сейчас здесь трудятся 16 ученых-исследователей. На базе «Композита» работают: инжиниринговый центр Наукоемкие технологии в машиностроении, лаборатории «Химия композитных и углеродных материалов» и «Технологии полимерных материалов и композитов», студенческое конструкторское бюро, где изучают полимерные композиты и технологическую оснастку.

Дмитрий Миляев также провел заседание Совета по высшему образованию и науке, которое прошло в ТулГУ. О результатах реализации региональной государственной программы научного и инновационного развития в 2025 году и задачах на 2026 год доложил первый заместитель губернатора — председатель правительства Михаил Пантелеев.

Он отметил, что региональное финансирование программы в 2025 году превысило 400 млн рублей. Свыше 430 млн рублей было привлечено из федерального бюджета в рамках реализации проектов «Приоритет-2030», ИНТЦ «Композитная долина» и ПИШ.

Отдельное внимание уделяется привлечению и закреплению молодежи в науке.

Так, в прошлом году порядка 150 млн рублей из регионального бюджета направили на поддержку более 180 заявок молодых исследователей. Вручены премии молодым ученым. Особое внимание уделяется привлечению молодежи в педагогическую деятельность. Трудоустроенным в вузах аспирантам выплачиваются стипендии по 20 тысяч рублей, а целевикам — будущим учителям физики, математики, химии, биологии — дополнительная региональная стипендия 5 тысяч рублей.

По программе мегагрантов на базе двух опорных вузов создано две лаборатории. В 2025 году на обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры направлено 60 млн рублей, из которых половина — средства индустриальных партнеров.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что государственная программа является эффективным инструментом поддержки науки и инноваций в Тульской области, и поручил Михаилу Пантелееву держать ее реализацию на контроле.

Особое внимание на заседании уделили созданию в регионе новой меры поддержки молодых ученых — жилищной ипотеке.

Дмитрий Миляев поручил комитету по науке совместно с вузами и Фондом ипотечного кредитования запустить реализацию региональной программы жилищной поддержки исследователей с этого года.

Губернатор поручил Михаилу Пантелееву проработать вопрос создания в Совете молодых ученых направление для старшеклассников, где бы они смогли представлять свои научные наработки.