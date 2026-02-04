  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев – ученым: «Вы создаете интеллектуальный фундамент Тульской области»

4 февраля в творческом индустриальном кластере «Октава» губернатор принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки.

Фото Алексея Пирязева.

Глава региона пообщался с молодыми учеными, ознакомился с научными разработками, отметил необходимость их внедрения в различные сферы.

PAV-6783.jpg

«Сегодня мы чествуем людей, которые создают интеллектуальный фундамент Тульской области, формируют научные заделы и превращают знания в реальные технологии и решения, важные для экономики и общества. Этот праздник — признание вашего таланта, труда и вклада в развитие нашего региона и страны. Вы создаете интеллектуальный фундамент Тульской области», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Разработки тульских ученых способствуют обеспечению технологического суверенитета России по приоритетным направлениям: новые материалы, радиоэлектроника и биотехнологии.

PAV-8650.jpg

Павел Лебедев, ассистент кафедры химии, руководитель сектора аналитических исследований НИИ при ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

— Сегодня мы представляем совместную работу нашего вуза и тульской фармфабрики. Мы тесно сотрудничаем и выполняем несколько научно-технических проектов, связанных с фармацевтикой: разрабатываем аналитические методики для определения активных фармсубстанций в лекарственных препаратах, занимаемся выделением примесей, их идентификацией и аннотацией с использованием современного высокотехнологичного оборудования. Занимаемся разработкой методик синтеза лекарственных препаратов, разрабатываем регламенты и потом передаем технологам на тульскую фармфабрику уже для внедрения в процесс. 

PAV-6568.jpg

Мы представляем на стенде препараты от угревой сыпи, противогрибковые, анальгетики. Наша основная цель — импортозамещение, мы вынуждены наращивать мощность производства лекарственных препаратов, преимущественно дженериков — они имеют схожий состав с известными лекарствами, но более доступны по цене. 

PAV-8656.jpg

16-летняя Светлана Путро, ученица Центра поддержки одаренных детей «Созвездие», увлечена изучением физики, математики, информатики. Ее мечта — поступить в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. 

— Я представляю внутреннюю компоновку кубсата. Кубсаты — это небольшие спутники, которые сейчас активно используются в космосе. Обычные спутники тяжелые, крупногабаритные и дорогие. Кубсаты — маленькие, могут состоять как из одного юнита, так и из 24 — все зависит от цели нахождения в космосе.

Мы хотим показать губернатору, что детям интересен космос и что мы не просто сидим за партой, а хотим быть частью науки. 

PAV-6578.jpg

Алексей Токарев, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней Медицинского института ТулГУ, врач горбольницы № 10:

— На аппаратно-программном комплексе «Симона» мы в течение десяти лет проводили исследования и разработали два показателя — индекс стрессоустойчивости (ИСУ) и стрессовый сердечно-сосудистый риск (СССР). ИСУ позволяет оценить уровень здоровья пациента, его спортивный потенциал, скрытые патологии. Мы выявили, что те пациенты, которые имели низкий индекс стрессоустойчивости, были чаще подвержены инфарктам и инсультам. Также мы запатентовали новый индекс СССР — он позволяет оценить текущее физиологическое состояние человека, наличие хронического стресса и его вклад в развитие сердечно-сосудистой патологии. Оценить здоровье можно за 15 минут. 

PAV-8679.jpg

Тульская область стабильно занимает лидерские позиции в ЦФО и России по ключевым показателям инновационно-технологического развития. В первую очередь — это рост количества исследователей. Важно, что более половины из них это молодые ученые. И огромную помощь оказывают тульские предприятия — они обеспечивают высокий уровень инвестиций в исследования и разработки.

«Все это — результат совместной системной работы научного сообщества, вузов, предприятий и органов власти», — подчеркнул губернатор.

Правительство Тульской области каждый год усиливает меры региональной поддержки ученых. В 2025 году на эти цели было направлено 406 млн рублей, а 431 млн рублей был привлечен из федерального бюджета в рамках реализации проектов «Приоритет-2030», инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» и Тульской передовой инженерной школы.

PAV-6549.jpg

В этом году во второй раз в регионе пройдет конкурс «Лучший молодой ученый», который стартует 9 февраля. Его цель — поддержать новаторские идеи и достижения талантливых исследователей.

Вручается пять премий по 1 млн рублей за прикладные разработки и их внедрение в производство и 20 премий по 200 тысяч рублей за достижения в исследовательской и преподавательской деятельности.

Размер премий Тульской области в сфере науки и техники будет увеличен до 1 млн рублей.

«Президентом страны Владимиром Путиным поставлена важная задача по достижению технологического лидерства. Ваши разработки уже сегодня активно применяются в различных сферах. Среди них — здравоохранение, биоэкономика, беспилотные авиационные системы, машино- и станкостроение, оборонно-промышленный комплекс. Только вместе мы сможем выполнить поставленные перед нами Президентом задачи», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Глава региона поблагодарил ученых за высокий профессионализм, преданность делу и вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Губернатор вручил преподавателям тульских вузов региональные награды, а ученым — премии Тульской области в сфере науки имени К. Д. Ушинского и Б. С. Стечкина.

PAV-6660.jpg
За выдающиеся заслуги перед Тульской областью, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью «Трудовая доблесть» III степени Дмитрий Миляев наградил Сергея Городничева, заместителя директора по научной работе тульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

PAV-6689.jpg

Медалью «Трудовая доблесть» III степени награждена Ольга Швец, старший научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и биомониторинга ТГПУ и национального парка «Тульские засеки». 


PAV-6697.jpg

За значительный вклад в развитие гуманитарных наук звание лауреата премии Тульской области в сфере науки им. К. Д. Ушинского присвоено Наталье Степановой, кандидату психологических наук, доценту, декану факультета психологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

tchj0k9t92csyz096a9g1xo3z9pj3izn.jpg

Затем Дмитрий Миляев посетил Межуниверситетский научно-технологический центр (МНТЦ) «Композит» ТулГУ и пообщался с исследователями. Сейчас здесь трудятся 16 ученых-исследователей. На базе «Композита» работают: инжиниринговый центр Наукоемкие технологии в машиностроении, лаборатории «Химия композитных и углеродных материалов» и «Технологии полимерных материалов и композитов», студенческое конструкторское бюро, где изучают полимерные композиты и технологическую оснастку.

PAV-6834.jpg

Дмитрий Миляев также провел заседание Совета по высшему образованию и науке, которое прошло в ТулГУ. О результатах реализации региональной государственной программы научного и инновационного развития в 2025 году и задачах на 2026 год доложил первый заместитель губернатора — председатель правительства Михаил Пантелеев.

Он отметил, что региональное финансирование программы в 2025 году превысило 400 млн рублей. Свыше 430 млн рублей было привлечено из федерального бюджета в рамках реализации проектов «Приоритет-2030», ИНТЦ «Композитная долина» и ПИШ. 

Отдельное внимание уделяется привлечению и закреплению молодежи в науке. 

Так, в прошлом году порядка 150 млн рублей из регионального бюджета направили на поддержку более 180 заявок молодых исследователей. Вручены премии молодым ученым. Особое внимание уделяется привлечению молодежи в педагогическую деятельность. Трудоустроенным в вузах аспирантам выплачиваются стипендии по 20 тысяч рублей, а целевикам — будущим учителям физики, математики, химии, биологии — дополнительная региональная стипендия 5 тысяч рублей.

По программе мегагрантов на базе двух опорных вузов создано две лаборатории. В 2025 году на обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры направлено 60 млн рублей, из которых половина — средства индустриальных партнеров.

PAV-6809.jpg

Дмитрий Миляев подчеркнул, что государственная программа является эффективным инструментом поддержки науки и инноваций в Тульской области, и поручил Михаилу Пантелееву держать ее реализацию на контроле.

Особое внимание на заседании уделили созданию в регионе новой меры поддержки молодых ученых — жилищной ипотеке.

Дмитрий Миляев поручил комитету по науке совместно с вузами и Фондом ипотечного кредитования запустить реализацию региональной программы жилищной поддержки исследователей с этого года.

Губернатор поручил Михаилу Пантелееву проработать вопрос создания в Совете молодых ученых направление для старшеклассников, где бы они смогли представлять свои научные наработки.

Автор:
Фотограф:
вчера, в 18:00
Рядом со стадионом «Арсенал» в Туле появится фиджитал-центр
Рядом со стадионом «Арсенал» в Туле появится фиджитал-центр
В Тульской области посчитают воробьев
В Тульской области посчитают воробьев

