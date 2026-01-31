Туляков зовут поучаствовать в масштабной спортивной акции «Лыжня России-2026»

В этом году организаторы добавили семейные старты.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Масштабная лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Тульской области 14 февраля. Старты запланированы в Туле, Киреевске, Новомосковске, Узловой, Ефремове, сообщает минспорт региона.

Впервые организаторы решили добавить семейный забег. Для участников подготовили особенную дистанцию.

«Приглашаем команды из детей и родителей выйти на старт вместе! Ведь спорт объединяет поколения», — отметили в региональном ведомстве.

Подать заявку на участие можно онлайн через Госуслуги или же очно в Туле:

12 и 13 февраля с 10.00 до 17.00 — Тульский велотрек (западная трибуна, 2 этаж, конференц-зал);

в день старта, 14 февраля, с 9.00 до 10.20 — лыжероллерный центр «Веденино».

Фоторепортаж с прошлогодней «Лыжни России» можно посмотреть по ссылке.