  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки более 970 тысяч раз записались к врачам онлайн в 2025 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки более 970 тысяч раз записались к врачам онлайн в 2025 году

Врачи выезжали на дом к пациентам 43 тысячи раз.

Туляки более 970 тысяч раз записались к врачам онлайн в 2025 году
Фото минздрава Тульской области.

В 2025 году жители Тульской области воспользовались цифровыми медицинскими сервисами более 970 тысяч раз. Запись к врачам проходила преимущественно через портал «Доктор71» и мобильное приложение «Арсенал услуг». Врачи выезжали на дом к пациентам 43 тысячи раз, рассказали в региональном минздраве. 

Через портал «Доктор71» сохраняется возможность оформить пропуск на машину для малоподвижных граждан первой и второй группы инвалидности. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить простую анкету и дождаться подтверждения электронной почтой.

«В 2025 году запущено онлайн-анкетирование для пациентов с онкозаболеваниями. На основании данных анкеты лечащий врач может оценить состояние пациента и при необходимости оперативно скорректировать лечение. Такой сервис повышает доступность медицинской помощи и оперативность коммуникации между врачом и пациентом», - прокомментировал заместитель министра здравоохранения Алексей Захаров.

Минздрав Тульской области планирует внедрить в 2026 году дополнительные сервисы, включая автоматическое уведомление родных пациентов, находящихся в отделениях реанимации, самостоятельную запись на телемедицинские консультации и оформление справок онлайн.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
31 января, в 21:06 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
запись к врачам Доктор71
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 2 февраля: небольшой снег и до минус 27 градусов
сегодня, в 07:15, 61 986 1
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
Жизнь Тулы и области
Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
сегодня, в 09:25, 29 613 -16
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев попал в топ губернаторов политического рейтинга по итогам 2025 года
сегодня, в 08:00, 24 605 -9
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
Жизнь Тулы и области
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз
сегодня, в 07:00, 23 1418 7

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пропал 62-летний Олег Анисимов
В Тульской области пропал 62-летний Олег Анисимов
На ул. Н. Руднева нарушитель ПДД создал потенциально аварийную ситуацию
На ул. Н. Руднева нарушитель ПДД создал потенциально аварийную ситуацию

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.