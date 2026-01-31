Туляки более 970 тысяч раз записались к врачам онлайн в 2025 году

Врачи выезжали на дом к пациентам 43 тысячи раз.

В 2025 году жители Тульской области воспользовались цифровыми медицинскими сервисами более 970 тысяч раз. Запись к врачам проходила преимущественно через портал «Доктор71» и мобильное приложение «Арсенал услуг». Врачи выезжали на дом к пациентам 43 тысячи раз, рассказали в региональном минздраве.

Через портал «Доктор71» сохраняется возможность оформить пропуск на машину для малоподвижных граждан первой и второй группы инвалидности. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить простую анкету и дождаться подтверждения электронной почтой.

«В 2025 году запущено онлайн-анкетирование для пациентов с онкозаболеваниями. На основании данных анкеты лечащий врач может оценить состояние пациента и при необходимости оперативно скорректировать лечение. Такой сервис повышает доступность медицинской помощи и оперативность коммуникации между врачом и пациентом», - прокомментировал заместитель министра здравоохранения Алексей Захаров.

Минздрав Тульской области планирует внедрить в 2026 году дополнительные сервисы, включая автоматическое уведомление родных пациентов, находящихся в отделениях реанимации, самостоятельную запись на телемедицинские консультации и оформление справок онлайн.