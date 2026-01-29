  1. Моя Слобода
В Тульской области инвесторы получат льготы за реставрацию культурных объектов

В регионе насчитали более четырех тысяч таких объектов.

В Тульской области инвесторы получат льготы за реставрацию культурных объектов
Фото правительства Тульской области.

Накануне, 28 января, в правительстве региона обсудили, как вовлечь исторические объекты в хозяйственный оборот и привлечь инвесторов. Вопрос возник в свете поручения Президента России: до 2030 года в хозяйственном обороте должны оказаться тысячи объектов по всей стране, из них 12 расположены в Тульской области.

Всего в регионе зарегистрировано более 4000 объектов культурного наследия, из которых 335 признаны объектами федерального значения.

Так, в Тульской области специалисты завершили реставрацию Успенского собора Тульского кремля. Продолжается реставрация зданий на улице Металлистов — там откроется театральный музей имени А. А. Бахрушина; здания на углу улиц Менделеевской и Садового переулка для музея древнерусской культуры и искусств имени Андрея Рублева; кинотеатра «Центральный» — для Политехнического музея. В Ясной Поляне отреставрирован Дом Волконского, в поселке Епифань начались работы по восстановлению Никольского собора.

Кроме того, в регионе запустили специальный проект, призванный оживить исторические достопримечательности региона и превратить их в важные элементы экономики. Основная идея проекта — интеграция объектов культурного наследия в повседневную жизнь региона, создание интересных пространств для туристов и местных жителей.

«На официальном сайте акционерного общества „ДОМ.РФ“ размещено 12 объектов культурного наследия региона, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Для восьми из них уже найдены инвесторы», – сказала региональный министр культуры и туризма Ольга Гремякова.

Среди них — бывшая усадьба Пасхаловых в Алексине, в Туле: жилой дом Ф. Д. Костроминой на ул. Жуковского, доходный дом на пересечении ул. Пушкинской и ул. Ф. Энгельса, Пробная галерея Оружейного завода на ул. Демидовская Плотина, жилой дом XVIII в. на улице Октябрьской, жилой дом с торговым залом Д. Ф. Богородицкой на ул. Пирогова и доходный дом Б. И. Гольденблата на ул. Бундурина.

Еще ищут инвесторов на объекты: жилой дом в Белеве (2-я половина XIX века), дом В. А. Новикова в Богородицке (начало XX века), бывший жилой дом Резвой в с. Исаково Веневского района (середина XVIII века) и жилой дом М. Пушкина в Туле.

29 января, в 14:23 0
