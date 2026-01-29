  1. Моя Слобода
В Тульской области газифицирована деревня Покровка

Специалисты «Газпром газораспределение Тула» подключили к сетевому газу первые домовладения в деревне Покровке Куркинского района Тульской области.

Для газификации деревни в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона построены межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы общей протяженностью 4,3 км. Для надежного газоснабжения потребителей смонтирован пункт редуцирования газа. Возможность подключения в рамках президентской программы догазификации создана для всех 36 домовладений.

«Первые 11 домовладений в Покровке уже пользуются сетевым газом. Мы продолжаем прием заявок и подключение потребителей, готовых к приему газа. Жители региона могут воспользоваться комплексной услугой, позволяющей по одному договору выполнить все работы по подключению: от проектирования и прокладки труб до подачи газа в дом. Такой подход ускоряет процесс и исключает необходимость самостоятельного поиска подрядчиков», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Юрий Любарский. 

29 января, в 14:02
Событие
Газификация АО Газпром газораспределение Тула
