В Тульской области газифицирована деревня Покровка

Для газификации деревни в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона построены межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы общей протяженностью 4,3 км. Для надежного газоснабжения потребителей смонтирован пункт редуцирования газа. Возможность подключения в рамках президентской программы догазификации создана для всех 36 домовладений.

«Первые 11 домовладений в Покровке уже пользуются сетевым газом. Мы продолжаем прием заявок и подключение потребителей, готовых к приему газа. Жители региона могут воспользоваться комплексной услугой, позволяющей по одному договору выполнить все работы по подключению: от проектирования и прокладки труб до подачи газа в дом. Такой подход ускоряет процесс и исключает необходимость самостоятельного поиска подрядчиков», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Юрий Любарский.