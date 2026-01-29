  1. Моя Слобода
Замминистра МВД Александр Кравченко поблагодарил Дмитрия Миляева за работу

Он увидел в регионе «много толковой работы».

Замминистра внутренних дел России Александр Кравченко высоко оценил работу губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и команды региональных силовиков. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии УМВД 29 января.

По его словам, личный состав УМВД по Тульской области демонстрирует высокую эффективность и организованность.

— Только на взаимодействие. Только на позитив. Особенно в сложнейшее для страны время. Все это должно быть вокруг губернатора области. Отмечаю много позитива и много толковой работы. Хорошие цифры, — отметил Александр Кравченко. 

Он подчеркнул, что МВД России готово оказывать поддержку управлению Тульской области, подчеркнув особый статус взаимоотношений с министром Владимиром Колокольцевым. Он подтвердил намерение обсудить проблемы и задачи региона, выслушав отчеты заместителей и территориальных руководителей УМВД. 

Кравченко выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество принесет ощутимую пользу и повысит качество работы правоохранительной системы региона.

Выступление завершилось словами благодарности в адрес собравшихся. 

29 января, в 11:48 +1
Место
Тульская область
Прочее
УМВД России по Тульской области коллегия благодарность
