Замминистра МВД Александр Кравченко поблагодарил Дмитрия Миляева за работу

Замминистра внутренних дел России Александр Кравченко высоко оценил работу губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и команды региональных силовиков. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии УМВД 29 января.

По его словам, личный состав УМВД по Тульской области демонстрирует высокую эффективность и организованность.

— Только на взаимодействие. Только на позитив. Особенно в сложнейшее для страны время. Все это должно быть вокруг губернатора области. Отмечаю много позитива и много толковой работы. Хорошие цифры, — отметил Александр Кравченко.

Он подчеркнул, что МВД России готово оказывать поддержку управлению Тульской области, подчеркнув особый статус взаимоотношений с министром Владимиром Колокольцевым. Он подтвердил намерение обсудить проблемы и задачи региона, выслушав отчеты заместителей и территориальных руководителей УМВД.

Кравченко выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество принесет ощутимую пользу и повысит качество работы правоохранительной системы региона.

Выступление завершилось словами благодарности в адрес собравшихся.