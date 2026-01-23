  1. Моя Слобода
Не имели доступа к воде: Россельхознадзор обнаружил нарушения в тульской «Котодеревне»

Владелец зоопарка получил предостережение.

Фото freepik.com.

В управление Россельхознадзора по Тульской области 16 января поступила жалоба в отношении владельца передвижного контактного зоопарка «Котодеревня» в областном центре. 

Специалисты ведомства провели проверку и выяснили, что животные не имели свободного доступа к воде, поилки имелись в разных зонах помещения, однако вода в них отсутствовала.

«Животным не предоставляется круглосуточная возможность укрыться от посетителей, имеется зона, недоступная для посетителей, именуемая „Место отдыха для котиков“, однако количество мест отдыха в указанной зоне значительно меньше количества кошек в помещении передвижного зоопарка», — сообщает пресс-служба ведомства. 

Кроме того, Россельхознадзор не уведомили о предстоящих гастролях зоопарка. Владелица не погасила вовремя ветеринарные сопроводительные документы в компоненте «Меркурий» ФГИС «ВетИС».

«Выявленные факты являются нарушением требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», — подчеркнули в ведомстве. 

Владелец зоопарка получил предостережение.

сегодня, в 16:51 +2
