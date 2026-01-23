  1. Моя Слобода
Подготовка ко второму этапу реконструкции Орловского путепровода начнется в феврале

Завершить работы планируют осенью этого года.

Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов провел заседание штаба по реконструкции Орловского путепровода. Сейчас работы выполнены на 60 процентов: демонтирована старая конструкция, перенесен газопровод, смонтированы буронабивные сваи, балки пролетного строения. По словам подрядчика, работы идут в графике. 

В начале февраля подрядчик планирует приступить к подготовительным работам второго этапа реконструкции мостового сооружения со стороны ул. Рязанской. 

Движение автомобильного транспорта будет организовано по прежней схеме в четыре полосы: две полосы в направлении из города и две полосы в направлении в город. 

Обсудили также передвижение пешеходов во время проведения работ. Соответствующую схему уже прорабатывают. Будет организован тротуар 1,5 метра шириной, который огородят для безопасности пешеходов забором с козырьком. 

Кроме того, в ходе штаба затронули вопрос организации движения пассажирского транспорта. Во время проведения второго этапа работ запланирована замена участка трамвайных путей. Илья Беспалов поручил проработать этот вопрос с перевозчиками, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Завершить работы по реконструкции Орловского путепровода планируют осенью этого года. 

Фотограф:
23 января, в 18:15 −2
Место
Тула Орловский путепровод
Прочее
реконструкция Орловского путепровода
