С 1 февраля размер пособия при рождении ребенка в Тульской области вырастет до 28,5 тысячи рублей

Оформить выплату можно дистанционно через «Госуслуги».

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 1 февраля размер единовременного пособия при рождении ребенка в Тульской области увеличат до почти 28,5 тысячи рублей благодаря индексации выплат, сообщает региональный Соцфонд. 

В 2025 году выплату получило около 6,6 тысячи семей нашего региона.

Получить пособие могут все туляки, ставшие родителями, вне зависимости от уровня дохода и наличия официального места работы. Для работающих родителей пособие начисляет работодатель, а для тех, кто официально не трудится, оформление проходит через Соцфонд.

Оформить выплату теперь удобно дистанционно через портал «Госуслуги». Подать заявление можно в течение полугода после появления малыша на свет. Если родилась двойня или тройня, пособие выплачивается отдельно на каждого ребёнка.

Важно помнить, что право на получение выплаты имеют не только биологические родители, но и усыновители либо назначенные опекуны.

23 января, в 10:23 0
