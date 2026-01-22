Выбор читателей Myslo: где в Туле готовят самую вкусную шаурму

Читатели Myslo проголосовали за место, где, по их мнению, готовят самую вкусную шаурму. Большинство туляков отдали свой голос за вариант «дома». Неожиданно, зато честно!

На втором месте — «свой вариант». Среди названий, не попавших в наш рейтинг, пользователи назвали фудтрак «Мы-За честную еду», «Пит Стоп» на Кутузова и «в Горелках, где троллейбусное кольцо».

Третье место — СВШ. С результатами можно ознакомиться по ссылке.

Голосование проходило также в нашем телеграм-канале. И там такие результаты:

больше всего голосов подписчики Myslo отдали за домашнюю шаурму,

второе место разделили СВШ и DARK SIDE,

на третьем — Тандыроff.