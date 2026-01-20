  1. Моя Слобода
В Тульской областной больнице спасли 83-летнюю женщину с инсультом

Она стала первым пациентом 2026 года.

В Тульской областной больнице спасли 83-летнюю женщину с инсультом
Фото минздрава Тульской области.

В Тульской областной больнице оказали экстренную медицинскую помощь 83-летней женщине, поступившей с инсультом. Она стала первым пациентом больницы в 2026 году.

Пациентка была доставлена в неврологическое отделение Регионального сосудистого центра, где ей провели необходимые обследования и начали медикаментозную терапию для восстановления кровотока и защиты клеток мозга.

Благодаря слаженной работе врачей и персонала состояние пациентки стабилизировалось, и началось восстановление движения в парализованных конечностях.

«Реабилитация после инсульта — это важный этап восстановления. В отделении медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы созданы все условия для комплексного восстановления утраченных навыков. Индивидуально разработанные программы, современные тренажеры и опытные специалисты помогают пациентам вернуться к полноценной жизни», — сказал главный невролог Тульской области Алексей Черкашин.

сегодня, в 12:35 +1
