Роспотребнадзор сообщил о всплеске ОРВИ и гриппа в Тульской области

Фото из архива Myslo.

За неделю в Тульской области специалисты зарегистрировали 4142 случая гриппа и ОРВИ, что на 34% выше, чем на предыдущей неделе. Из них 82 случая гриппа подтверждены лабораторно.

Эпидемический порог не превышен. При наличии более 20% отсутствующих по причине ОРВИ в классе/школе образовательный процесс приостанавливается. Ситуация соответствует сезонному подъему заболеваемости, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

При появлении симптомов гриппа и ОРВИ врачи рекомендуют избегать контактов с больными, сократить время пребывания в общественных местах, использовать средства защиты органов дыхания, соблюдать личную гигиену, а также чаще бывать на свежем воздухе и проводить закаливающие процедуры.