Вздулся ламинат и плесень: жители пятиэтажки в Туле показали последствия многодневного потопа

Потоп в доме №41А по ул. Металлургов начался более 10 дней назад. Следы его видны не только внутри, но и на внешней стене дома.

Жители обращались в обслуживающую их УК "Уют дом", но, по их словам, реакции не последовало.

"Третий подъезд затопило с 4 по 2 этажи. Вода течет по стенам. УК "Уют дом" никаких мер по устранению проблемы уже 10 дней не предпринимает. Ламинат вздулся, в натяжном потолке стоит вода и запах плесени. Ждём потепления и опять начнет течь", - написал в группу Myslo в ВКонтакте житель дома.

Последствия случившегося мужчина зафиксировал на видео: