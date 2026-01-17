  1. Моя Слобода
Вздулся ламинат и плесень: жители пятиэтажки в Туле показали последствия многодневного потопа

По словам жителей, УК 10 дней игнорирует обращения.

Вздулся ламинат и плесень: жители пятиэтажки в Туле показали последствия многодневного потопа

Потоп в доме №41А по ул. Металлургов начался более 10 дней назад. Следы его видны не только внутри, но и на внешней стене дома.

73lyFmaEsqYo3BAtoGJT4Fp2AVse7xw4tTf90Nx4vw97WRbh6uasndc-fc8Ckz2XK1Lfm6fvrs1a2uo7wB6k9B8m.jpg

Жители обращались в обслуживающую их УК "Уют дом", но, по их словам, реакции не последовало.

"Третий подъезд затопило с 4 по 2 этажи. Вода течет по стенам. УК "Уют дом" никаких мер по устранению проблемы уже 10 дней не предпринимает. Ламинат вздулся, в натяжном потолке стоит вода и запах плесени. Ждём потепления и опять начнет течь", - написал в группу Myslo в ВКонтакте житель дома.

GrFaJv3nu-YQesC8FwtKkWhKtHP8lfavzX564-kV2BR3UJG5MVifCQd4xtM6EoaLe0L_pDNBCyNv8mS6HRS_vYUF.jpg

Последствия случившегося мужчина зафиксировал на видео:

 

MySlo.ru
17 января, в 14:38
