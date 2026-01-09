  1. Моя Слобода
В парке Венева обнаружен источник радиации: физик объяснил, откуда мог взяться опасный объект

Экоактивист составил примерную карту излучения.

В Веневе в Старо парке обнаружен мощный источник радиации. Предположительно, причиной излучения является промышленный радионуклидный источник.

Значительное превышение естественного радиационного фона зафиксировал инженер-физик из Московской области Андрей Ожаровский.

— Я учитель физики, а в свободное время занимаюсь поиском загрязненных участков. О случае в Веневе участке узнал из чатов таких же активистов. Пока каникулы в школе, решил съездить и проверить.

Зафиксировано превышение допустимых показателей в несколько раз.

photo_2026-01-09_14-20-11.jpg

Но хорошо, что источник загрязнения расположен локально — радиус повышенного радиационного фона составляет не более нескольких десятков метров. Я прошелся по всему парку и других опасных точек не обнаружил. Только в одном месте — в районе ул. Первомайской.

photo_2026-01-09_15-05-14.jpg

Зимой гамма-излучение не разносится с пылью и не попадает внутрь организма. Обычной одежды достаточно для защиты. 

Я рассматриваю несколько версий, откуда в зоне отдыха мог взяться радиоактивный объект. По одной из них, охотники за металлоломом каким-то образом получили контейнер с источником излучения.

Во времена СССР в сельском хозяйстве применялась гамма-установка «Колос» для облучения семян растений с целью защит от вредителей. И в ней в качестве источника излучения использовался цезий. От неё со временем отказались. Но вся ли техника были эвакуирована и утилизирована — вот тут есть сомнения. Возможно, не вся. И, возможно, именно её или её часть, кто-то, по незнанию, вероятно, попытался сдать на металлолом. Но в пунктах тоже замеряют уровень радиации. И, обнаружив излучение, отказались принимать. Ну, а далее человек просто бросил ненужную ему железку с радионуклеиновым источником в парке. Сколько она тут лежит — неизвестно. 

По второй моей версии, это может фонить украденный промышленный гамма-дефектоскоп или уровнемер. Они используются на некоторых предприятиях. 

Это будет большой удачей, если источник излучения находится в капсуле. Тогда его будет достаточно просто эвакуировать. Но сейчас опасное место находится под снегом, и говорить наверняка о том, в какой форме находится источник радиации, затруднительно.

После обнаружения опасного участка, я обратился в службу 112 и в Роспотребнадзор. Специалист выезжал на место и также зафиксировал сильное превышение допустимого уровня радиации. Считаю, что начало положено!

На данный момент место обнаружения источника радиации оцеплено. Об этом сообщил глава администрации Венёвского муниципального округа Андрей Шубчинский.

photo_2026-01-09_14-15-40.jpg

По информации Myslo, заниматься радиационным материалом может только лицензированная организация. Контракт на это будет разыгран сразу после праздников.

сегодня, в 15:20 −1
Событие
радиация
Место
Тульская область Венев
