В парке Венева обнаружен источник радиации: физик объяснил, откуда мог взяться опасный объект

В Веневе в Старо парке обнаружен мощный источник радиации. Предположительно, причиной излучения является промышленный радионуклидный источник.

Значительное превышение естественного радиационного фона зафиксировал инженер-физик из Московской области Андрей Ожаровский.

— Я учитель физики, а в свободное время занимаюсь поиском загрязненных участков. О случае в Веневе участке узнал из чатов таких же активистов. Пока каникулы в школе, решил съездить и проверить.

Зафиксировано превышение допустимых показателей в несколько раз.

Но хорошо, что источник загрязнения расположен локально — радиус повышенного радиационного фона составляет не более нескольких десятков метров. Я прошелся по всему парку и других опасных точек не обнаружил. Только в одном месте — в районе ул. Первомайской.

Зимой гамма-излучение не разносится с пылью и не попадает внутрь организма. Обычной одежды достаточно для защиты.

Я рассматриваю несколько версий, откуда в зоне отдыха мог взяться радиоактивный объект. По одной из них, охотники за металлоломом каким-то образом получили контейнер с источником излучения.

Во времена СССР в сельском хозяйстве применялась гамма-установка «Колос» для облучения семян растений с целью защит от вредителей. И в ней в качестве источника излучения использовался цезий. От неё со временем отказались. Но вся ли техника были эвакуирована и утилизирована — вот тут есть сомнения. Возможно, не вся. И, возможно, именно её или её часть, кто-то, по незнанию, вероятно, попытался сдать на металлолом. Но в пунктах тоже замеряют уровень радиации. И, обнаружив излучение, отказались принимать. Ну, а далее человек просто бросил ненужную ему железку с радионуклеиновым источником в парке. Сколько она тут лежит — неизвестно.

По второй моей версии, это может фонить украденный промышленный гамма-дефектоскоп или уровнемер. Они используются на некоторых предприятиях.

Это будет большой удачей, если источник излучения находится в капсуле. Тогда его будет достаточно просто эвакуировать. Но сейчас опасное место находится под снегом, и говорить наверняка о том, в какой форме находится источник радиации, затруднительно.

После обнаружения опасного участка, я обратился в службу 112 и в Роспотребнадзор. Специалист выезжал на место и также зафиксировал сильное превышение допустимого уровня радиации. Считаю, что начало положено!

На данный момент место обнаружения источника радиации оцеплено. Об этом сообщил глава администрации Венёвского муниципального округа Андрей Шубчинский.

По информации Myslo, заниматься радиационным материалом может только лицензированная организация. Контракт на это будет разыгран сразу после праздников.