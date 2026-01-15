  1. Моя Слобода
  Роспотребнадзор о радиации в Веневе: Источник вывезен, уровень излучения в пределах нормы
Роспотребнадзор о радиации в Веневе: Источник вывезен, уровень излучения в пределах нормы

Сотрудники управления провели контрольную гамма-съемку и уточнили уровень излучения.

14 января в Старом парке Венева был обнаружен и извлечен из земли источник ионизирующего излучения. Работу провели специалисты ФГУП «Радон». Предприятие забрало предмет для дальнейшей утилизации. 

Что именно было источником излучения, на данный момент не сообщается. Металлический предмет, вероятно, пролежал в земле не менее 10 лет. За это время его корпус разъела ржавчина. 

«Управлением Роспотребнадзора проведена контрольная гамма-съемка жилой территории Венева по ул. Первомайской и места обнаружения источника ионизирующего излучения. Измеренные уровни гамма-излучения соответствуют естественным фоновым значениям. Ситуация ликвидирована, опасности для граждан нет», — сообщили в ведомстве.

Напомним, инженер-физик из Московской области Андрей Ожаровский, обнаруживший источник излучения 8 января, поделился с Myslo своими предположениями о том, что за предмет оказался в Старом парке Венева. Подробнее об этом — тут

сегодня, в 13:06
