Советник губернатора Илья Степанов предложил создать топ-100 спортсменов Тульской области

16 января в Туле прошло заседание регионального совета по спорту под председательством губернатора Дмитрия Миляева. Советник главы региона, депутат Тульской областной Думы, председатель региональной федерации MMA Илья Степанов высказал ряд предложений.
В их числе:
- ежегодно составлять топ-100 спортсменов, а также тренеров, которые добились успехов и внесли вклад в развитие спорта в Тульской области;
- в каждой спортивной федерации назначить ответственного за патриотическое воспитание. Также привлекать в состав федераций и тренировки участников и ветеранов СВО;
- усилить роли руководства федераций. Так, к примеру, совет по спорту может стать площадкой для обмена опытом и повышения квалификации;
- руководители федераций должны будут проводить общественные приемы, чтобы помочь спортсменам в решении проблем.
Заместитель губернатора Алексей Давлетшин, а также представители минспорта Тульской области поддержали эти идеи.
Дмитрий Миляев отметил, что озвученный подход поможет наладить системное взаимодействие со спортсменами.