  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Советник губернатора Илья Степанов предложил создать топ-100 спортсменов Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Советник губернатора Илья Степанов предложил создать топ-100 спортсменов Тульской области

В региональном правительстве эту идею поддержали.

Советник губернатора Илья Степанов предложил создать топ-100 спортсменов Тульской области
Фото tula.mk.ru

16 января в Туле прошло заседание регионального совета по спорту под председательством губернатора Дмитрия Миляева. Советник главы региона, депутат Тульской областной Думы, председатель региональной федерации MMA Илья Степанов высказал ряд предложений.

В их числе:

  • ежегодно составлять топ-100 спортсменов, а также тренеров, которые добились успехов и внесли вклад в развитие спорта в Тульской области;
  • в каждой спортивной федерации назначить ответственного за патриотическое воспитание. Также привлекать в состав федераций и тренировки участников и ветеранов СВО;
  • усилить роли руководства федераций. Так, к примеру, совет по спорту может стать площадкой для обмена опытом и повышения квалификации;
  • руководители федераций должны будут проводить общественные приемы, чтобы помочь спортсменам в решении проблем.

Заместитель губернатора Алексей Давлетшин, а также представители минспорта Тульской области поддержали эти идеи.

Дмитрий Миляев отметил, что озвученный подход поможет наладить системное взаимодействие со спортсменами.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
16 января, в 17:35 −6
Другие статьи по темам
Люди
Илья Степанов
Место
Тула
Прочее
совет по спорту
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:25, 42 1044 0
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
Жизнь Тулы и области
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
вчера, в 09:00, 215 3101 2
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
вчера, в 14:30, 20 1719 -1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1042 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Инвалиды по зрению в Белевском районе оказались в снежном плену из-за нечищенной дороги
Инвалиды по зрению в Белевском районе оказались в снежном плену из-за нечищенной дороги
В Туле ограничат парковку в Максимовском проезде, на улицах Фрунзе и Серебровской
В Туле ограничат парковку в Максимовском проезде, на улицах Фрунзе и Серебровской

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.