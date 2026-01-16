Советник губернатора Илья Степанов предложил создать топ-100 спортсменов Тульской области

В региональном правительстве эту идею поддержали.

Фото tula.mk.ru

16 января в Туле прошло заседание регионального совета по спорту под председательством губернатора Дмитрия Миляева. Советник главы региона, депутат Тульской областной Думы, председатель региональной федерации MMA Илья Степанов высказал ряд предложений.

В их числе:

ежегодно составлять топ-100 спортсменов, а также тренеров, которые добились успехов и внесли вклад в развитие спорта в Тульской области;

а также тренеров, которые добились успехов и внесли вклад в развитие спорта в Тульской области; в каждой спортивной федерации назначить ответственного за патриотическое воспитание. Также привлекать в состав федераций и тренировки участников и ветеранов СВО;

Также привлекать в состав федераций и тренировки участников и ветеранов СВО; усилить роли руководства федераций. Так, к примеру, совет по спорту может стать площадкой для обмена опытом и повышения квалификации;

Так, к примеру, совет по спорту может стать площадкой для обмена опытом и повышения квалификации; руководители федераций должны будут проводить общественные приемы, чтобы помочь спортсменам в решении проблем.

Заместитель губернатора Алексей Давлетшин, а также представители минспорта Тульской области поддержали эти идеи.

Дмитрий Миляев отметил, что озвученный подход поможет наладить системное взаимодействие со спортсменами.