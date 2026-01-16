Инвалиды по зрению в Белевском районе оказались в снежном плену из-за нечищенной дороги

«Не можем купить продукты, потому что нужно ехать в Белев и снимать деньги: в наших магазинах принимают только наличку», – пояснил пенсионер.

В редакцию Myslo обратился 71-летний Борис Шашков. Он вместе с супругой живет в доме № 28 в деревне Новые Дольцы. С начала снегопадов мужчина не может добиться, чтобы местная администрация расчистила участок дороги, ведущей от их дома до остановки.

— В деревне чистят все дороги, кроме нашего участка. Я звонил в администрацию, но мне лишь предложили своими силами убрать снег. Заявили, что этой дороги у них почему-то нет на карте. Но мы-то живем тут! Получается, раз дорогу они себе не нарисовали, можно и наши обращения игнорировать?

Мы с супругой — инвалиды по зрению. Я недавно перенес инфаркт и просто не в состоянии взять лопату и раскидать 300 метров снега. Нам уже восьмой десяток! Были помоложе — чистили. А сейчас силы не те. Мы из-за этого даже до остановки дойти не можем.

Нам пенсию перечисляют на карту, но в наших магазинах принимают только наличку. Чтобы ее снять, надо доехать до Белева. А до остановки мы дойти не можем — все снегом завалило! И как нам быть? Весной только нас откопают?! Это уже просто крик души!

Пенсионер надеется, что прокуратура района обратит внимание на эту ситуацию и поможет ее решить.