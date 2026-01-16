Сотрудники тульского Роспотребнадзора проверили качество воды в крещенских купелях

Всего на микробиологические показатели были исследованы 56 образцов.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели выборочный отбор и исследование проб воды водоемов, определенных органами власти местами проведения крещенских купаний.

Ниже представлен перечень объектов, в которых исследованные пробы воды полностью соответствуют всем гигиеническим нормативам и микробиологическим показателям.

Вода водоемов:

г. Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова - средний пруд.

Воловский район - с. Никитское, р. Непрядва.

г. Ефремов р. Красивая Меча.

Суворовский район, с. Березово - купель Свято-Никольского храма; Дубенский район - с. Новое Павшино - место для купания Часовни иконы Тихвинской Божией Матери.

Одоевский район - д. Зиброво - место для купания Скита Архангела Михаила.

Белевский район, с. Жабынь - место для купания Свято-Введенского монастыря.

Арсеньевский район - с.п. Астаповское - место для купания д. Дорогомыжка.

Тепло-Огаревский район - купель в с. Нарышкино.

Щекинский район: купель на пруду в парковой зоне р.п. Первомайский Щекинского района. купель в п. Крапивна, ул. Набережная.

г. Донской - водоем з/о «Голубая вода».

г. Узловая водоем - «Трестовский пруд».

г. Новомосковск - Урванский водоем.

Алексинский район: д. Колюпаново (купель); д. Егнышевка (купель).

Ясногорский район - купель с. Башино.

Вода источников нецентрализованного водоснабжения (родников):

Куркинский район: с. Грибоедово - Прощеный колодец; с. Орловка - Барский колодец

Ефремовский район - с. Туртень;

Новомосковский район, с. Осаново;

Кимовский район - с. Себино;

Богородицкий район - с. Папоротка;

Кимовский район - д. Свиридово родник «12 ключей»;

Узловский район - родник с. Бутырки.

Алексинский район: д. Колюпаново д. Егнышевка.

Тула: Родник Богороднического Пантелеимонова Щегловского мужского монастыря по ул. Л. Чайкиной, Родник Богородице-Рождественского монастыря в п. Горелки.



Вода из разводящей сети в храмах и церквях: