Сотрудники тульского Роспотребнадзора проверили качество воды в крещенских купелях

Всего на микробиологические показатели были исследованы 56 образцов.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели выборочный отбор и исследование проб воды водоемов, определенных органами власти местами проведения крещенских купаний.

Ниже представлен перечень объектов, в которых исследованные пробы воды полностью соответствуют всем гигиеническим нормативам и микробиологическим показателям.

Вода водоемов:

  • г. Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова - средний пруд.

  • Воловский район - с. Никитское, р. Непрядва.

  • г. Ефремов р. Красивая Меча.

  • Суворовский район, с. Березово - купель Свято-Никольского храма; Дубенский район - с. Новое Павшино - место для купания Часовни иконы Тихвинской Божией Матери.

  • Одоевский район - д. Зиброво - место для купания Скита Архангела Михаила.

  • Белевский район, с. Жабынь - место для купания Свято-Введенского монастыря.

  • Арсеньевский район - с.п. Астаповское - место для купания д. Дорогомыжка.

  • Тепло-Огаревский район - купель в с. Нарышкино.

  • Щекинский район:

    • купель на пруду в парковой зоне р.п. Первомайский Щекинского района.

    • купель в п. Крапивна, ул. Набережная.

  • г. Донской - водоем з/о «Голубая вода».

  • г. Узловая водоем - «Трестовский пруд».

  • г. Новомосковск - Урванский водоем.

  • Воловский район - с. Никитское р. Непрядва.

  • г. Ефремов - р. Красивая Меча.

  • Алексинский район:

    • д. Колюпаново (купель);

    • д. Егнышевка (купель).

  • Ясногорский район - купель с. Башино.

Вода источников нецентрализованного водоснабжения (родников):

  • Куркинский район:

    • с. Грибоедово - Прощеный колодец;

    • с. Орловка - Барский колодец

  • Ефремовский район - с. Туртень;

  • Новомосковский район, с. Осаново;

  • Кимовский район - с. Себино;

  • Богородицкий район - с. Папоротка;

  • Кимовский район - д. Свиридово родник «12 ключей»;

  • Узловский район - родник с. Бутырки.

  • Алексинский район:

    • д. Колюпаново

    • д. Егнышевка.

  • Тула:

    • Родник Богороднического Пантелеимонова Щегловского мужского монастыря по ул. Л. Чайкиной,

    • Родник Богородице-Рождественского монастыря в п. Горелки.

Вода из разводящей сети в храмах и церквях:

  • г. Тула:

    • Храм Всех Святых, г. Тула, ул. Л. Толстого, 79,

    • Храм Александра Невского, ул. С. Перовской, 2,

    • Храм Державной Иконы Божией Матери - г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, 2,

    • Храм Сергия Радонежского - г. Тула, ул. Октябрьская, 78,

    • Храм Покрова Пресвятой Богородицы - г. Тула, ул. Калинина, 34А.

  • г. Ефремов:

    • Свято-Троицкий Храм,

    • Храм Николая Чудотворца;

    • Храм Матроны Московской;

    • Кафедральный Собор в честь иконы Божией Матери Взыскание погибших;

  • г. Суворов, Храм в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы;

  • г. Белев, ул. Рабочая, 17, Свято-Троицкий Кафедральный Собор;

  • п. Дубна, ул. Первомайская, 33а, Храм Святых Апостолов Петра и Павла;

  • п. Арсеньево, ул. Советcкая, 6, Храм Жен-Мироносец,

  • п. Одоев, ул. Победы, 37, Церковь Троицы Живоначальной;

  • г. Щекино, Храм «Всех Скорбящих Радость»;

  • Щекинский район, п. Первомайский, Свято-Никольский Храм;

  • г. Плавск, ул. Коммунаров, 48, Храм Сергия Радонежского;

  • п. Теплое, ул. Фролова, 20а, Храм Иверской Иконы Божией Матери;

  • г. Новомосковск, ул. Мира, 22, Храм Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»

  • г. Новомосковск, ул. Пионерская, 15, Свято Успенский мужской монастырь,

  • г. Узловая, ул. Успенская, 12, Свято-Успенский храм,

  • г. Кимовск, Храм иконы Божией Матери «Утоли мои печали»;

  • г. Донской, мкр. Центральный, Храм Преображения Господня;

  • г. Венев, Храм Иоанно-Предтечевский.  

  • г. Богородицк, Свято-Казанский Храм.

16 января, в 19:10
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской области пробы воды Крещение крещенские купания
Место
Тульская область
