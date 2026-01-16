Сотрудники тульского Роспотребнадзора проверили качество воды в крещенских купелях

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели выборочный отбор и исследование проб воды водоемов, определенных органами власти местами проведения крещенских купаний.
Ниже представлен перечень объектов, в которых исследованные пробы воды полностью соответствуют всем гигиеническим нормативам и микробиологическим показателям.
Вода водоемов:
-
г. Тула, ЦПКиО им. П.П. Белоусова - средний пруд.
-
Воловский район - с. Никитское, р. Непрядва.
-
г. Ефремов р. Красивая Меча.
-
Суворовский район, с. Березово - купель Свято-Никольского храма; Дубенский район - с. Новое Павшино - место для купания Часовни иконы Тихвинской Божией Матери.
-
Одоевский район - д. Зиброво - место для купания Скита Архангела Михаила.
-
Белевский район, с. Жабынь - место для купания Свято-Введенского монастыря.
-
Арсеньевский район - с.п. Астаповское - место для купания д. Дорогомыжка.
-
Тепло-Огаревский район - купель в с. Нарышкино.
-
Щекинский район:
-
купель на пруду в парковой зоне р.п. Первомайский Щекинского района.
-
купель в п. Крапивна, ул. Набережная.
-
-
г. Донской - водоем з/о «Голубая вода».
-
г. Узловая водоем - «Трестовский пруд».
-
г. Новомосковск - Урванский водоем.
-
Воловский район - с. Никитское р. Непрядва.
-
г. Ефремов - р. Красивая Меча.
-
Алексинский район:
-
д. Колюпаново (купель);
-
д. Егнышевка (купель).
-
-
Ясногорский район - купель с. Башино.
Вода источников нецентрализованного водоснабжения (родников):
-
Куркинский район:
-
с. Грибоедово - Прощеный колодец;
-
с. Орловка - Барский колодец
-
-
Ефремовский район - с. Туртень;
-
Новомосковский район, с. Осаново;
-
Кимовский район - с. Себино;
-
Богородицкий район - с. Папоротка;
-
Кимовский район - д. Свиридово родник «12 ключей»;
-
Узловский район - родник с. Бутырки.
-
Алексинский район:
-
д. Колюпаново
-
д. Егнышевка.
-
-
Тула:
-
Родник Богороднического Пантелеимонова Щегловского мужского монастыря по ул. Л. Чайкиной,
-
Родник Богородице-Рождественского монастыря в п. Горелки.
-
Вода из разводящей сети в храмах и церквях:
-
г. Тула:
-
Храм Всех Святых, г. Тула, ул. Л. Толстого, 79,
-
Храм Александра Невского, ул. С. Перовской, 2,
-
Храм Державной Иконы Божией Матери - г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, 2,
-
Храм Сергия Радонежского - г. Тула, ул. Октябрьская, 78,
-
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - г. Тула, ул. Калинина, 34А.
-
-
г. Ефремов:
-
Свято-Троицкий Храм,
-
Храм Николая Чудотворца;
-
Храм Матроны Московской;
-
Кафедральный Собор в честь иконы Божией Матери Взыскание погибших;
-
-
г. Суворов, Храм в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы;
-
г. Белев, ул. Рабочая, 17, Свято-Троицкий Кафедральный Собор;
-
п. Дубна, ул. Первомайская, 33а, Храм Святых Апостолов Петра и Павла;
-
п. Арсеньево, ул. Советcкая, 6, Храм Жен-Мироносец,
-
п. Одоев, ул. Победы, 37, Церковь Троицы Живоначальной;
-
г. Щекино, Храм «Всех Скорбящих Радость»;
-
Щекинский район, п. Первомайский, Свято-Никольский Храм;
-
г. Плавск, ул. Коммунаров, 48, Храм Сергия Радонежского;
-
п. Теплое, ул. Фролова, 20а, Храм Иверской Иконы Божией Матери;
-
г. Новомосковск, ул. Мира, 22, Храм Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
-
г. Новомосковск, ул. Пионерская, 15, Свято Успенский мужской монастырь,
-
г. Узловая, ул. Успенская, 12, Свято-Успенский храм,
-
г. Кимовск, Храм иконы Божией Матери «Утоли мои печали»;
-
г. Донской, мкр. Центральный, Храм Преображения Господня;
-
г. Венев, Храм Иоанно-Предтечевский.
-
г. Богородицк, Свято-Казанский Храм.