  В Белоусовском парке пройдёт мастер-класс по северной ходьбе
В Белоусовском парке пройдёт мастер-класс по северной ходьбе

Приглашаются все желающие!

Фото из архива Myslo

В субботу, 17 января, Тульская областная федерация северной ходьбы проведёт открытый мастер-класс в ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Принять участие в нём могут туляки всех возрастов, главное условие – комфортная спортивная одежда по погоде.

Участники смогут правильно освоить технику самой доступной и полезной тренировки, эффективно размяться под руководством Анны Подгорновой – участницы чемпионата России 2026, Кубка РФСХ 2026, инструктора по северной ходьбе, а также пройти полноценную тренировку с опытными инструкторами и просто отлично провести время на свежем воздухе.

Точка сбора участников – площадка напротив паркового пункта проката (рядом с «Кофе-культ», бывшая «Ёлочка»). Начало в 12.00. Участие бесплатное, предварительная запись – в комментариях под этим постом.

16 января, в 19:44
Событие
северная ходьба мастер-класс спорт тренировка
Место
Тула ЦПКиО имени Белоусова
На ул. Революции автомобилисты перегородили тротуар
На ул. Революции автомобилисты перегородили тротуар
Сотрудники тульского Роспотребнадзора проверили качество воды в крещенских купелях
Сотрудники тульского Роспотребнадзора проверили качество воды в крещенских купелях

