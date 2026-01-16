В Туле пятиэтажка стала примером того, как УК не должна работать зимой

Жалобы касались некачественной работы управляющих компаний в рамках зимнего содержания общедомового имущества.

Ярким примером как управляющей компании работать не надо, стал дом № 15 по ул. Ползунова. Ситуацию прокомментировал руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко:

Леонид Ивченко — На доме есть свесы снега и наледи — на карнизах, козырьках и балконах. Эти факты свидетельствуют о невыполнении лицензионных требований, к которым относится удаление снега и наледи. Также на лицо явное отсутствие уборки снега с придомовой территории. Данное обстоятельство имеет признаки административного правонарушения. Наказание за него предусматривает штраф до 250 тыс. рублей для представителей крупного бизнеса, для организаций, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, он составляет в два раза меньше — 125 тыс. рублей на юрлицо. Инспекторы ГЖИ так же выдадут УК предписание о необходимости выполнить уборку снега и наледи с дома и проезжей части.

Кстати, сами жители давно уже пытались найти управу на обслуживающую их дом организацию. Они много лет безуспешно пытаются найти способ заставить УК починить текущую крышу.

Но проблема никуда не девается. Сегодня они воспользовались тем, что Леонид Ивченко приехал к ним во двор, и рассказали ему о ситуации.

— Обращений по обледенению домов достаточно много уже. Пул компаний, которые игнорируют такую работу, определен. Инспектирование и фиксация нарушений ведется нами на постоянной основе и будет продолжена, — добавил Леонид Ивченко.