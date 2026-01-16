  1. Моя Слобода
В Туле пятиэтажка стала примером того, как УК не должна работать зимой

Сегодня сотрудники региональной Государственной жилищной инспекции провели в Туле проверки по обращениям жителей.

Жалобы касались некачественной работы управляющих компаний в рамках зимнего содержания общедомового имущества.

Ярким примером как управляющей компании работать не надо, стал дом № 15 по ул. Ползунова. Ситуацию прокомментировал руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко:

Леонид Ивченко

— На доме есть свесы снега и наледи — на карнизах, козырьках и балконах. Эти факты свидетельствуют о невыполнении лицензионных требований, к которым относится удаление снега и наледи. Также на лицо явное отсутствие уборки снега с придомовой территории. Данное обстоятельство имеет признаки административного правонарушения. Наказание за него предусматривает штраф до 250 тыс. рублей для представителей крупного бизнеса, для организаций, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, он составляет в два раза меньше — 125 тыс. рублей на юрлицо. Инспекторы ГЖИ так же выдадут УК предписание о необходимости выполнить уборку снега и наледи с дома и проезжей части.

Кстати, сами жители давно уже пытались найти управу на обслуживающую их дом организацию. Они много лет безуспешно пытаются найти способ заставить УК починить текущую крышу.

photo_2026-01-16_18-38-55.jpg

Но проблема никуда не девается. Сегодня они воспользовались тем, что Леонид Ивченко приехал к ним во двор, и рассказали ему о ситуации.

— Обращений по обледенению домов достаточно много уже. Пул компаний, которые игнорируют такую работу, определен. Инспектирование и фиксация нарушений ведется нами на постоянной основе и будет продолжена, — добавил Леонид Ивченко.

Автор:
Фотограф:
16 января, в 18:43 +2
