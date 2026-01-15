  1. Моя Слобода
Более 1800 туляков воспользовались программой догазификации

Свыше 1000 домовладельцев уже пользуются голубым топливом.

Более 1800 туляков воспользовались программой догазификации
Фото: пресс-служба администрации Тулы

С начала реализации догазификации тульские газовики построили более 70 км газовых сетей. С жителями областной столицы заключено свыше 1,8 тысяч договоров, 1615 из них исполнены. В 1033 домовладениях потребители уже пользуются газом.

В минувшем году компания «Тулагоргаз» свои обязательства выполнила в полном соответствии с графиком. Газ был подведён к 578 домовладениям. Новые распределительные сети построены в д. Гостеевка и в северной части Зареченского территориального округа, на ул. Парниковой. 

Кроме того, в рамках программы догазификации социальных объектов газифицирована подстанция Тульского центра медицины катастроф. 

– В 2026 году работы по строительству сетей в рамках догазификации будут продолжены.  Мы продолжаем принимать заявки, чтобы домов, обеспеченных экономичным и экологически чистым топливом, становилось всё больше, – отметил гендиректор АО «Тулагоргаз» Василий Большов.

Программа догазификации носит заявительный характер. 

Глава администрации города Илья Беспалов отметил, что она позволяет бесплатно до границ земельного участка подвести голубое топливо:

– Это хорошая возможность улучшить комфорт и условия проживания туляков. Поэтому совместно с газовыми службами продолжим уделять этому вопросу особое внимание.

сегодня, в 18:32 0
Другие статьи по темам
Событие
программа догазификации газ администрация Тулы Тулагоргаз
Место
Тула
