В Новомосковске полицейские раскрыли кражу трёхлетней давности

Жертвой хищения стала 79-летняя пенсионерка. С её банковского счёта пропали 114 тысяч рублей.

В 2023 году в дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратилась 79-летняя местная жительница. Она рассказала, что с её банковского счета было списано более 114 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Сыщикам удалось выйти на след злоумышленника – им оказался 27-летний житель Донского. Под предлогом «вывода» прибыли от инвестиций, он получил доступ к банковским счетам женщины и присвоил её деньги.

В ходе следствия подозреваемый признал вину. В пресс-службе тульского УМВД уточнили, что злоумышленник полностью возместил ущерб и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

сегодня, в 19:12 0
Событие
кража преступление полиция УМВД России по Тульской области
Место
Тульская область Новомосковск
«Не нравится? Переезжайте»: туляки замерзают в собственной квартире
«Не нравится? Переезжайте»: туляки замерзают в собственной квартире
Более 1800 туляков воспользовались программой догазификации
Более 1800 туляков воспользовались программой догазификации
