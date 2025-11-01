Роспотребнадзор помог туляку вернуть 147 тысяч рублей за кухонный гарнитур, который так и не привезли

Фото из архива Myslo.

В ноябре 2024 года туляк заключил договор с индивидуальным предпринимателем на покупку кухонного гарнитура стоимостью 84 490 рублей. Предполагалось, что мебель доставят в течение сорока пяти рабочих дней, однако поставщик нарушил обязательства: кухня покупателю так и не поступила.

Весной следующего года покупатель обратился к продавцу с письменной претензией, требуя возврата денежных средств. В итоге продавец вернул лишь 20 тысяч рублей.

Роспотребнадзор Тульской области инициировал судебный иск против предпринимателя. Решением Ленинского районного суда договор поставки расторгли, обязав продавца выплатить оставшуюся предоплату в размере 64 490 рублей, неустойку за просрочку доставки в размере 47 649 рублей 10 копеек, штраф в размере 30 000 рублей и компенсацию морального ущерба в размере пяти тысяч рублей.