Над Тулой ночью сбили 4 БПЛА: обломки упали на ул. Кутузова

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В ночь на 1 ноября подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства Тульской области были уничтожены четыре украинских беспилотника. 

Пострадавших нет.  Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Туле, в районе дома № 56 по ул. Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб.

Движение транспорта по ул. Кутузова от ул. Вильямса до ул. Гастелло ограничено, организованы пути объезда. Жителей просят заранее планировать свои маршруты.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

сегодня, в 06:09 +1
Событие
сбили БПЛАбеспилотникобломки БПЛАгубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Место
Тульская областьТула
