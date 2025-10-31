В Туле возбудили уголовное дело после смертельного ДТП у «Макси»

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

СУ СК по Тульской области возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием общественного транспорта. Обстоятельства аварии устанавливаются, отметили в ведомстве.

На месте работу оперативных служб координирует прокурор Пролетарского района Тулы Владимир Савич. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находится на контроле в прокуратуре.

— Прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства при организации перевозки пассажиров, при наличии оснований примут комплекс мер реагирования, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в утренней аварии на Пролетарском мосту у ТЦ «Макси» четыре человека погибли, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших везут в медицинские учреждения города. Детей среди погибших и раненых нет, отметил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.