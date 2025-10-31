В ночь на 31 октября над Тульской областью сбито 8 беспилотников

Подразделения ПВО Минобороны с 23.00 30 октября до 7.00 31 октября уничтожили 8 украинских беспилотников над Тульской областью.
— Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано, — сообщил Дмитрий Миляев.
В регионе объявлен отбой атаки БПЛА.
