В Тульской области в пятницу частично отключат радио

Причина – плановый ремонт оборудования.

В Тульской области в пятницу частично отключат радио
Фото: freepik.com

По информации филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Тульский областной радиотелевизионный передающий центр», в пятницу, 31 октября, на объекте филиала РТРС «Тульский ОРТПЦ» РТПС Тула будет проводиться ремонт с отключением передающего оборудования.

Из-за этого с 11.00 до 14.00 будут отключены следующие радиостанции:

«Наше Радио» 101,9 МГц, «Авторадио» 104,4 МГц, «Юмор ФМ» 102,7 МГц, «Русское радио» 105,3 МГц, «Радио Шансон» 107,5 МГц, «Дорожное Радио»
90,7 МГц, «Суббота 12 ТВК».

сегодня, в 08:00
