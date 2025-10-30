В Туле из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля магазина

Вечером подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тулой был уничтожен один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кровли продуктового магазина на площади два квадратных метра. Огонь нейтрализован, пострадавших нет.

При угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъемку действий сил противовоздушной обороны.