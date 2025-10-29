  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тулу поступило 33 новых автобуса - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тулу поступило 33 новых автобуса
Фото минтранспорта Тульской области.

В Тулу поступило 33 новых автобуса

Их уже готовят к выходу на маршруты.

В Тулу поступило 33 новых автобуса «Вектор Некст». Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

До конца года будет поставлено еще 32 единицы. Это позволит обновить 35% парка «Тульской ТК», а его средний возраст составит менее 5 лет.

В ведомстве сообщили, что автобусы уже готовят к выходу на маршруты. Транспорт современный: он оснащен системами ГЛОНАСС, тахографами, видеонаблюдением, аппаратурой для автоинформирования пассажиров и оборудован для перевозки людей с ограниченной подвижностью. 

Отметим, что за последние несколько лет парк общественного транспорта Тульской области пополнился на 300 единиц техники, включая трамвайные вагоны «Львенок», автобусы и троллейбусы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:33 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новые автобусы
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 октября: прохладно, небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 118 978 5
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
Жизнь Тулы и области
Подразделения ПВО уничтожили к утру 29 октября всего 7 украинских беспилотников
сегодня, в 06:41, 79 1879 1
Тула станет частью московского метро к 2030 году
Жизнь Тулы и области
Тула станет частью московского метро к 2030 году
сегодня, в 12:22, 24 1385 0
В тульских школах нашли 32 кг просроченных продуктов
Жизнь Тулы и области
В тульских школах нашли 32 кг просроченных продуктов
сегодня, в 10:01, 24 854 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области утвердили новые тарифы на капремонт
В Тульской области утвердили новые тарифы на капремонт
Жители пятиэтажки на проспекте Ленина в Туле три месяца сидят без горячей воды
Жители пятиэтажки на проспекте Ленина в Туле три месяца сидят без горячей воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.