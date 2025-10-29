Фото минтранспорта Тульской области.

Их уже готовят к выходу на маршруты.

В Тулу поступило 33 новых автобуса «Вектор Некст». Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

До конца года будет поставлено еще 32 единицы. Это позволит обновить 35% парка «Тульской ТК», а его средний возраст составит менее 5 лет.

В ведомстве сообщили, что автобусы уже готовят к выходу на маршруты. Транспорт современный: он оснащен системами ГЛОНАСС, тахографами, видеонаблюдением, аппаратурой для автоинформирования пассажиров и оборудован для перевозки людей с ограниченной подвижностью.

Отметим, что за последние несколько лет парк общественного транспорта Тульской области пополнился на 300 единиц техники, включая трамвайные вагоны «Львенок», автобусы и троллейбусы.