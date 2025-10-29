  1. Моя Слобода
В Тульской области утвердили новые тарифы на капремонт
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области утвердили новые тарифы на капремонт

Минимальный размер взноса будет зависеть от этажности дома.

В Тульской области утвердили минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2026 год. Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора Михаил Пантелеев. 

Согласно постановлению об установлении суммы вносов на капитальный ремонт в МКД, прирост составит порядка 3 рублей на каждый квадратный метр общей площади.

Тариф варьируется в зависимости от этажности:

  • 1 — 2 этажа: с 12,22 до 15,89 рубля за кв. м;
  • 3 — 5 этажей: с 12,29 до 15,98 рубля за кв. м;
  • 6 и более этажей: 12,42 до 16,15 рубля за кв. м;
  • объекты культурного наследия: с 12,09 до 15,72 рубля за кв. м.

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в среднем рост суммы взноса на капремонт увеличится на 185 рублей. Но все индивидуально и зависит от площади квартиры и этажности дома.

В Тульской области предусмотрены меры социальной поддержки для населения по оплате коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД в виде ежемесячной денежной компенсации. Подробнее о тарифах можно почитать по ссылке. 

сегодня, в 13:52 −6
