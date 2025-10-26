  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дирижабли против дронов, две трагедии и усадьба с булочками: топ-5 новостей недели на Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дирижабли против дронов, две трагедии и усадьба с булочками: топ-5 новостей недели на Myslo

Дирижабли против дронов, две трагедии и усадьба с булочками: топ-5 новостей недели на Myslo

Публикуем короткий обзор самых популярных новостей уходящей недели.

В понедельник, 20 октября, было публично объявлено о смене учредителя медиахолдинга «Слобода» – им стал известный медиаменеджер, депутат Тульской областной Думы и советник губернатора Илья Степанов. Новость об этом набрала на портале более 17000 просмотров.

Наш репортаж о том, как заброшенная некогда усадьба дочери А. С. Пушкина обретает новую жизнь, просмотрели свыше 13000 раз. Федяшево – это не только история, но и вкусные свежайшие булочки, непередаваемый дух русского дворянства и отличный вариант для маршрута выходного дня.

Несколько дней назад Тула потеряла самого жизнерадостного и веселого водителя маршрутки – Владимир Синяков умер у себя дома от почечной недостаточности. Неунывающего балагура и отца, воспитавшего пятерых приёмных детей, знала добрая половина Тулы. Новость о его уходе стала для многих большим потрясением.

Ещё одна трагедия произошла на уходящей неделе на ул. Хворостухина – под окнами одного из многоквартирных домов было обнаружено тело 18-летней студентки одного из тульских колледжей.

В Тульской области на предприятиях химической промышленности для защиты от беспилотников планируют разместить аэростаты. Эта технология применялась еще в прошлом веке для защиты городов от авиаударов. Принцип остался прежним: в небе между дирижаблями натягивается сеть, которая будет «перехватывать» беспилотники.

А какая новость уходящей недели больше всего запомнилась вам? Пишите в комментариях!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
топ-5 новостейновости недели
Место
Тульская область
26 беспилотников сбито над Тульской областью
Жизнь Тулы и области
26 беспилотников сбито над Тульской областью
сегодня, в 07:15, 107 6561 -5
Где в Туле 27 октября отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 27 октября отключат свет
сегодня, в 21:50, 37 414 1
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
Дежурная часть
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
сегодня, в 10:25, 51 3922 2
В Туле сегодня облачно и дождливо
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и дождливо
сегодня, в 09:09, 152 2418 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Академия Михайлова» одержала победу над «Кузнецкими Медведями»
«Академия Михайлова» одержала победу над «Кузнецкими Медведями»
В Глушанках водитель автобуса решил, что ему можно по встречке
В Глушанках водитель автобуса решил, что ему можно по встречке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.