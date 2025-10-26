Дирижабли против дронов, две трагедии и усадьба с булочками: топ-5 новостей недели на Myslo

В понедельник, 20 октября, было публично объявлено о смене учредителя медиахолдинга «Слобода» – им стал известный медиаменеджер, депутат Тульской областной Думы и советник губернатора Илья Степанов. Новость об этом набрала на портале более 17000 просмотров.

Наш репортаж о том, как заброшенная некогда усадьба дочери А. С. Пушкина обретает новую жизнь, просмотрели свыше 13000 раз. Федяшево – это не только история, но и вкусные свежайшие булочки, непередаваемый дух русского дворянства и отличный вариант для маршрута выходного дня.

Несколько дней назад Тула потеряла самого жизнерадостного и веселого водителя маршрутки – Владимир Синяков умер у себя дома от почечной недостаточности. Неунывающего балагура и отца, воспитавшего пятерых приёмных детей, знала добрая половина Тулы. Новость о его уходе стала для многих большим потрясением.

Ещё одна трагедия произошла на уходящей неделе на ул. Хворостухина – под окнами одного из многоквартирных домов было обнаружено тело 18-летней студентки одного из тульских колледжей.

В Тульской области на предприятиях химической промышленности для защиты от беспилотников планируют разместить аэростаты. Эта технология применялась еще в прошлом веке для защиты городов от авиаударов. Принцип остался прежним: в небе между дирижаблями натягивается сеть, которая будет «перехватывать» беспилотники.

А какая новость уходящей недели больше всего запомнилась вам? Пишите в комментариях!