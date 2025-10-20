  1. Моя Слобода
Федяшево: усадьба, в которой пекут вкуснейшие булочки и живет дух дочери Пушкина
Фото министерства культуры и туризма Тульской области.

Как развалины старинного поместья обретают вторую жизнь.

Руины имения, в котором жила Мария Гартунг — старшая и любимая дочь Александра Пушкина, с 2018 года по крупицам восстанавливает организация «Русская усадьба». Ассоциация активно подаёт на гранты, регулярно проводит в усадьбе субботники, литературные и театральные фестивали.

AppaФото_Z62_0061.jpg

16 октября в Федяшево съехались гиды и туроператоры, чтобы узнать о туристическом потенциале этого места.

Заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова отметила важность сохранения старинных усадеб:
 

Елена Мартынова

— Усадьбы обладают особой туристической привлекательностью: архитектурные ансамбли, природные парки вызывают интерес жителей и гостей региона, становятся точками притяжения. Среди наиболее перспективных направлений развития таких достопримечательностей — сохранение исторического наследия, укрепление тульских гастрономических традиций, формирование экологических маршрутов.


photo_2025-10-20_15-25-42.jpg

Генеральный директор некоммерческого партнерства «Русская усадьба» Вера Стерлина рассказала, зачем она и ее команда тратят так много усилий, чтобы подарить руинам в Федяшево новую жизнь. Усадьбу Гартунгов выбрали неслучайно — история места насчитывает более 500 лет.

— 25 лет мы работали в разных регионах, выявляя все сохранившиеся усадьбы Центральной России. В 2018 году решили сосредоточиться на одной и попробовать своими силами как некоммерческая организация восстановить хотя бы один объект. Наш выбор пал на Федяшево, — пояснила Вера Стерлина.

AppaФото_Z62_9965.jpg

Вера взялась за амбициозный проект, чтобы доказать — каждый неравнодушный человек способен подарить руинам новую жизнь и сохранить для потомков культурное наследие страны:

— Объездив тысячи километров, я поняла, что только в восьми регионах Центрального округа сохранилось более трёх тысяч усадеб и большинство из них в плачевном состоянии. Осознаёшь, какой огромный пласт истории стоит за каждой.

Сейчас команда готовит новую заявку на грант — на консервацию руин и частичное приспособление территории для туризма.

— Конечно же, только грантовых средств на все работы не хватит. Мы уже объявили на нашем сайте сбор средств — мы будем продавать виртуальные кирпичи усадьбы. Каждый, кто пожертвует средства на восстановление, получит памятный сертификат.

Настоящее Федяшевское чудо

С историей возрождения усадьбы Гартунгов связан удивительный случай.

Неизвестный архитектор наведался в усадьбу в 90-е, когда от нее уже практически ничего не осталось. Он нашел на полу куски старинной лепнины. Чтобы сохранить частичку былого, архитектор собрал их и отвез к себе на дачу, где хранил долгое время как реликвию. Спустя годы мужчина увидел репортаж о том, что энтузиасты взялись восстанавливать здание в Федяшево, нашел организаторов и привез им историческое сокровище.

— Произошло невероятное: мы только нашли старую фотографию, разглядели на ней лепнину, а на следующий день буквально из ниоткуда появляется человек и привозит её фрагменты! Словно сам Архангел Михаил спустился и вручил нам эти осколки прошлого в знак того, что пора собирать камни, пора восстанавливать главный дом! Сейчас мы готовим заявку на грант для разработки проекта консервации и очень верим, что всё получится, — рассказала Вера Стерлина.

photo_2025-10-20_15-25-33.jpg

Пекарня в Федяшево — первая точка роста

Первым большим успехом «Русской усадьбы» стал грант, полученный в 2025 году на открытие «Пекарни в Федяшево». Она стала настоящей точкой роста для всего проекта.

AppaФото_Z62_0237.jpg

Теперь за вкуснейшей выпечкой по старинным рецептам сюда приезжают и туристы, и жители региона. Многие заходят просто за хлебом, а уезжают, узнав и об истории усадьбы, и о её трагической судьбе. Пекарня работает круглый год — можно приехать, купить выпечку и погулять по местам, где когда-то прогуливалась дочь Пушкина.

AppaФото_Z62_0247.jpg

История в руинах

Расскажем вам вкратце о том, что происходило с усадьбой в разные промежутки времени.

Происхождение федяшевских земель

Название села Федяшево, скорее всего, происходит от собственного имени Федыш — первого владельца, который жил здесь еще в XVIII веке.

Первое упоминание об усадьбе Федяшево приходится на 1587 год. Земля перешла в руки служивому человеку — Осипу Сафонову по прозвищу Мясной Карман. Именно в эти годы при Мясном земля в Федяшево начинает обрабатывается, развиваться и процветать.

Семейство Гартунгов

Федяшево наиболее известно тем, что им владела старшая дочь Александра Пушкина Мария. 

AppaФото_Z62_0107.jpg

Замуж она вышла по меркам того времени поздно — в 28 лет — за Леонида Гартунга. Эта свадьба была радостным и долгожданным событием.

Снимок экрана 2025-10-20 в 15.55.50.png

Кстати, Мария послужила прообразом Анны Карениной в романе Толстого. Внешность героини была полностью списана Львом Николаевичем с дочери Пушкина — настолько великого писателя впечатлила необычная красота Марии Гартунг при встрече. 

Супруги Гартунг прожили в усадьбе 15 счастливых лет, но страстное увлечение Леонида лошадьми стало роковым. Он настолько погрузился в это дело, что влез в огромные долги. Скачки он финансировал из собственного кармана, а лошадей для императорского двора поставлял себе в убыток — всего по 200 рублей, тогда как средняя цена доходила до 800. В итоге его обвинили в хищении крупной суммы. Не сумев доказать свою невиновность, Леонид Гартунг покончил жизнь самоубийством.

Мария осталась одна без средств к существованию, и ей пришлось продать усадьбу, так как содержать ее было не на что.

Интересен тот факт, что пруд в поместье Мария могла полностью переплыть и в 70 лет.

Упадок усадьбы

Последней владелицей имения стала Ольга Челищева  дочь известного писателя, богослова, славянофила Алексея Хомякова. 

AppaФото_Z62_0154.jpg

После революции 1917 года эта усадьба, как и множество других по всей России, была разграблена местными крестьянами.

От дворянского поместья до детского дома

В советские годы судьба усадьбы сделала новый виток: в её стенах был организован детский дом. Он просуществовал более 60 лет. В разграбленной усадьбе детям жить было непросто. И все же эти стены вырастили несколько поколений воспитанников. Сохранилось множество архивных фотографий, бережно хранящих память о том времени.

До 90-х годов здание усадьбы оставалось в относительно нормальном состоянии. Однако в лихие годы его начали буквально растаскивать по кирпичикам: были срезаны двери, выломаны окна, разобрана крыша. Это и стало для исторического дома смертным приговором.

Сейчас в Федяшево тоже живет Мария — серая кошка, которую кто-то подбросил сюда. Такой пушистый символ надежды!

AppaФото_Z62_0260.jpg

