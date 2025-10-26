«Академия Михайлова» одержала победу над «Кузнецкими Медведями»

Фото: vk.com/akm_mhl

Матч состоялся в МСЦ «Тула-Арена», эта встреча стала последней домашней игрой наших хоккеистов в октябре.

Наша команда встретилась на домашней площадке с соперниками из Новокузнецка и практически сразу взяла инициативу в свои руки – первую шайбу в ворота гостей отправил Александр Андрияшев.

Во втором периоде туляки продолжили активно атаковать ворота «Медведей» – голы поочередно забили Аким Селиверстов, Егор Скутин, Данила Булатов и Никита Семак.

В третьем периоде «Новокузнецкие Медведи» попытались перехватить инициативу и даже забили хозяевам две шайбы, но победа осталась за туляками. Итоговый счёт – 5:2 в пользу «Академии Михайлова»!