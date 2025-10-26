  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Академия Михайлова» одержала победу над «Кузнецкими Медведями» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Академия Михайлова» одержала победу над «Кузнецкими Медведями»
Фото: vk.com/akm_mhl

«Академия Михайлова» одержала победу над «Кузнецкими Медведями»

Матч состоялся в МСЦ «Тула-Арена», эта встреча стала последней домашней игрой наших хоккеистов в октябре.

Наша команда встретилась на домашней площадке с соперниками из Новокузнецка и практически сразу взяла инициативу в свои руки – первую шайбу в ворота гостей отправил Александр Андрияшев.

Во втором периоде туляки продолжили активно атаковать ворота «Медведей» – голы поочередно забили Аким Селиверстов, Егор Скутин, Данила Булатов и Никита Семак.

В третьем периоде «Новокузнецкие Медведи» попытались перехватить инициативу и даже забили хозяевам две шайбы, но победа осталась за туляками. Итоговый счёт – 5:2 в пользу «Академии Михайлова»!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:15 0
Другие статьи по темам
Событие
тульский хоккейхоккейный матчматч Академия Михайлова - Кузнецкие МедведиАкадемия Михайлова
Место
Тула
26 беспилотников сбито над Тульской областью
Жизнь Тулы и области
26 беспилотников сбито над Тульской областью
сегодня, в 07:15, 107 6559 -5
Где в Туле 27 октября отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 27 октября отключат свет
сегодня, в 21:50, 37 410 1
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
Дежурная часть
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
сегодня, в 10:25, 51 3919 2
В Туле сегодня облачно и дождливо
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и дождливо
сегодня, в 09:09, 152 2415 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле завершился фестиваль словесного творчества молодежи «Сверчок»
В Туле завершился фестиваль словесного творчества молодежи «Сверчок»
Дирижабли против дронов, две трагедии и усадьба с булочками: топ-5 новостей недели на Myslo
Дирижабли против дронов, две трагедии и усадьба с булочками: топ-5 новостей недели на Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.