Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»

Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»

17 октября АО «Тулачермет» завершило сделку по продаже непрофильного актива — медиахолдинга «Слобода».

Новым учредителем компании стал Илья Степанов, депутат Тульской областной Думы, советник губернатора региона Дмитрия Миляева, учредитель и генеральный директор информационного агентства SM.News, а также медиаресурсов «Тульская пресса», «МК в Туле» и «МК в Самаре».

В состав медиахолдинга «Слобода» входит одноимённая газета, городской портал Myslo.ru, глянцевый журнал «Модный город» и ряд популярных телеграм-каналов.

— Мы всегда считали «Слободу» профессиональным и сильным изданием. Она могла стать украшением любого медиахолдинга или общественно-политического объединения. Сегодня она — часть большого медиапроекта, где объединены компетенции, опыт и современные технологии. Это открывает широкие перспективы для развития и усиления региональной медиасреды. Уверен, объединение позволит нам реализовать амбициозные цели и создать новые форматы взаимодействия с аудиторией, — отметил Илья Степанов.

Медиахолдинг «Слобода» продолжит работу в привычных направлениях, при этом акцент будет сделан на расширение цифровой экосистемы, развитие мультимедийных форматов и внедрение инновационных инструментов коммуникации.

сегодня, в 16:17 0
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
сегодня, в 16:17
