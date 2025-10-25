Второй сезон «Битвы Клубов» стартовал в Туле. Фоторепортаж Myslo

В многофункциональном спортивном центре «Тула — Арена» дан старт второму сезону Регионального спортивного проекта «Битва клубов».

Мероприятие проходит в рамках развития студенческого и корпоративного спорта, а также популяризации здорового образа жизни, что напрямую отвечает целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

— Создание и развитие спортивных клубов — это одно из поручений Владимира Путина. «Битва клубов» — это уникальная площадка, объединяющая любителей спорта и здорового образа жизни со всей Тульской области. Мы рады видеть, как растёт интерес к этому проекту. Уверены, что он станет отличным стимулом для людей всех возрастов и профессий заниматься спортом и укреплять своё здоровье, — отметил министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

В «Битве» примет участие 71 клуб из разных уголков области, представляющих техникумы, колледжи, ВУЗы, а также спортивные сообщества, созданные в организациях и на предприятиях региона.

Всего проект объединит более 4000 любителей спорта и активного отдыха.

Участников ждут соревнования в самых зрелищных видах спорта: баскетбол 3×3, волейбол, «Вызов 112», жим/подтягивания/отжимания, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, пейнтбол, тэг-регби, городошный спорт, перетягивание каната. В этом году проект расширяет свои границы — впервые в «Битве клубов» примет участие Лига Студенты. Вышка.

Старт соревнованиям дало перетягивание каната в Бизнес-лиге. Финальные состязания и подведение итогов «Битвы клубов»запланированы на конец мая 2026 года.