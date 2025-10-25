  1. Моя Слобода
  В Заречье крупный пожар: горит автосервис - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
В Заречье крупный пожар: горит автосервис

Информация о пострадавших устанавливается.

Сегодня, 25 октября, в Туле загорелся автосервис на улице Штыковой. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы.

Информация о причинах пожара и пострадавших устанавливается.

вчера, в 16:55 +1
