В Заречье крупный пожар: горит автосервис

Сегодня, 25 октября, в Туле загорелся автосервис на улице Штыковой. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы.
Информация о причинах пожара и пострадавших устанавливается.
