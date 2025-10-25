Тулякам из деревни Крутое не подключают газ — мало домов

Люди говорят, газ им обещают дать, только если к пуску будет готово хотя бы 10 домов. В деревне Крутое их всего 7.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Крутое, расположенной в Пролетарском округе. По словам людей, зимой 2024 года они подали заявку на газификацию домов, которую одобрили в кратчайшие сроки. Однако заводить газ в дома ресурсоснабжающая организация не спешит — говорит, в населенном пункте слишком мало домов, уверяют жители деревни.

— Подведение газа с проектами, вытяжками, траншеями, покупкой и установкой котла и батарей — процесс очень недешёвый и небыстрый.

25 июля мы с соседям получили разрешение на пуск газа (техническое присоединение). Нам клятвенно пообещали, что в течение 30 календарных дней газ дадут. Сейчас на дворе конец октября, все сроки вышли, газа нет. «Газораспределение» в ответ на наши просьбы говорит примерно следующее: надо хотя бы 10 домов готовых к пуску, тогда дадим газ.

А у нас в деревне их всего 7. Самим строить, что ли, еще три дома?!

В настоящий момент люди тратят огромные деньги на электроэнергию, так как отапливаются обогревателями. Печное отопление и батареи, разведенные по дому, были демонтированы при установке новой системы отопления.

— Деньги потрачены «Газпромом» немалые: газовая магистраль, газовый шкаф. Миллионы рублей. Но это их дело. Нас волнует тот факт, что мы заплатили на все этапы проведения газа и установку отопления больше полумиллиона рублей. А в итоге остались ни с чем.

В настоящее время жители деревни отправили обращения в областную прокуратуру, к губернатору Тульской области и президенту РФ. Отметим, что пару недель назад мы запросили комментарий у пресс-службы АО «Газпром газораспределение Тула» по поводу этой ситуации, но ответ на наш запрос не пришел до сих пор.