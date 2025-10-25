  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам из деревни Крутое не подключают газ — мало домов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам из деревни Крутое не подключают газ — мало домов

Тулякам из деревни Крутое не подключают газ — мало домов

Люди говорят, газ им обещают дать, только если к пуску будет готово хотя бы 10 домов. В деревне Крутое их всего 7.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Крутое, расположенной в Пролетарском округе. По словам людей, зимой 2024 года они подали заявку на газификацию домов, которую одобрили в кратчайшие сроки. Однако заводить газ в дома ресурсоснабжающая организация не спешит — говорит, в населенном пункте слишком мало домов, уверяют жители деревни.

— Подведение газа с проектами, вытяжками, траншеями, покупкой и установкой котла и батарей — процесс очень недешёвый и небыстрый.
25 июля мы с соседям получили разрешение на пуск газа (техническое присоединение). Нам клятвенно пообещали, что в течение 30 календарных дней газ дадут. Сейчас на дворе конец октября, все сроки вышли, газа нет. «Газораспределение» в ответ на наши просьбы говорит примерно следующее: надо хотя бы 10 домов готовых к пуску, тогда дадим газ.

А у нас в деревне их всего 7. Самим строить, что ли, еще три дома?!

1.jpg

В настоящий момент люди тратят огромные деньги на электроэнергию, так как отапливаются обогревателями. Печное отопление и батареи, разведенные по дому, были демонтированы при установке новой системы отопления.

— Деньги потрачены «Газпромом» немалые: газовая магистраль, газовый шкаф. Миллионы рублей. Но это их дело. Нас волнует тот факт, что мы заплатили на все этапы проведения газа и установку отопления больше полумиллиона рублей. А в итоге остались ни с чем.

3.jpg

В настоящее время жители деревни отправили обращения в областную прокуратуру, к губернатору Тульской области и президенту РФ. Отметим, что пару недель назад мы запросили комментарий у пресс-службы АО «Газпром газораспределение Тула» по поводу этой ситуации, но ответ на наш запрос не пришел до сих пор. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 17:17 −3
Другие статьи по темам
Прочее
обращение читателейКрутоеоставили без газа
26 беспилотников сбито над Тульской областью
Жизнь Тулы и области
26 беспилотников сбито над Тульской областью
сегодня, в 07:15, 107 6560 -5
Где в Туле 27 октября отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 27 октября отключат свет
сегодня, в 21:50, 37 410 1
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
Дежурная часть
В центре Тулы ночью произошло жесткое ДТП с участием нескольких машин
сегодня, в 10:25, 51 3921 2
В Туле сегодня облачно и дождливо
Жизнь Тулы и области
В Туле сегодня облачно и дождливо
сегодня, в 09:09, 152 2416 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пожар в автосервисе на Штыковой локализован
Пожар в автосервисе на Штыковой локализован
В Заречье крупный пожар: горит автосервис
В Заречье крупный пожар: горит автосервис
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.