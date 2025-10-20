  1. Моя Слобода
В Узловском районе хотят построить станцию водоподготовки Дубовского водозабора
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Узловском районе хотят построить станцию водоподготовки Дубовского водозабора

В Совете Федерации обсудили перспективы развития коммунальной инфраструктуры в Тульской области.

20 октября в рамках Дней Тульской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошло заседание комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством сенатора Андрея Шевченко. О развитии коммунальной инфраструктуры в регионе рассказал губернатор Дмитрий Миляев. 

pgl1cuji8m609tkf5b9dq9nlkzzn9k4j.jpg

Модернизация коммунальной инфраструктуры — одна из приоритетных задач для Тульской области. В части теплоснабжения регион — лидер по замене ветхих тепловых сетей в зоне действия Приокского управления Ростехнадзора. С 2014 года заменено порядка 70% теплосетей. В прошлом отопительном периоде число инцидентов на системах теплоснабжения уменьшилось на 39%.

По словам губернатора, в Тульской области реализуется комплексный подход в сфере водоснабжения и водоотведения. Строятся станции водоподготовки, очистные сооружения, ремонтируются сети и насосные станции. Регион активно участвует в федеральных программах. 

pp3ocabfwzzkfb2ul855d7fht23u7mcy.jpg

В сфере водоснабжения и водоотведения отобрано шесть муниципалитетов с наибольшей аварийностью. Для них разработаны комплексные планы, мероприятия которых включены в региональные проекты и федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Также для Тульской области сформирован комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025–2030 гг.

Глава региона отметил, что за последнее время в Тульской области было построено 14 станций водоподготовки.

В этом году завершилась реконструкция системы водоснабжения в поселке Ленинском Тулы. Это повысило уровень обеспечения жителей качественной питьевой водой до 94% и улучшило санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе.

jsdgvnz4bkz6w5eq6rnnmd5aqum4l6dj.jpg

Дмитрий Миляев обозначил проблемы, связанные с водоснабжением в Узловском районе. Там необходимо построить станцию водоподготовки Дубовского водозабора. Также есть потребность в реконструкции очистных сооружений в Веневе и строительстве комплекса очистных сооружений в Белеве.

Все три объекта включены в комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025–2030 гг.

В рамках заседания комитета принят проект решения, в котором предложено поддержать эти инициативы.

Накануне заседания комитета Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с его председателем Андреем Шевченко. Сенатор высоко оценил работу команды Тульской области и активную позицию региона по реализации проектов в сфере ЖКХ и проработке необходимой документации.

mhj5p886hx7ff6hr7auy9z0bpuwf9c8m.jpg

По словам председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского, областная Дума всецело поддерживает инициативы губернатора Дмитрия Миляева и правительства региона, активно участвует в их реализации и общественном контроле.

сегодня, в 15:04
