  Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
Фото www.freepik.com.

Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре

Она может представлять угрозу здоровью потребителей.

На территории России выявлена партия поддельной рыбной икры с ложной информацией на упаковке о производителе.

На этикетке указан несуществующий производитель — «Южно-Сахалинский рыбозавод» по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 4-в. Фактически на данном адресе производство икры не ведётся.

Продукт изготовлен неизвестными лицами и может представлять угрозу здоровью потребителей.

О фактах оборота указанной продукции в регионе просят сообщать в управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефону 8 (4872) 37-32-57.

сегодня, в 10:13 +3
Место
Тульская область
Прочее
икраУправление Роспотребнадзора по Тульской области
