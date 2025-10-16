Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре

Фото www.freepik.com.

Она может представлять угрозу здоровью потребителей.

На территории России выявлена партия поддельной рыбной икры с ложной информацией на упаковке о производителе.

На этикетке указан несуществующий производитель — «Южно-Сахалинский рыбозавод» по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 4-в. Фактически на данном адресе производство икры не ведётся.

Продукт изготовлен неизвестными лицами и может представлять угрозу здоровью потребителей.

О фактах оборота указанной продукции в регионе просят сообщать в управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефону 8 (4872) 37-32-57.