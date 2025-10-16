  1. Моя Слобода
На каких улицах Тулы не будет света 17 октября

На каких улицах Тулы не будет света 17 октября

Публикуем информацию от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов обесточены будут следующие дома:

  • ул. 2-я Прокатная, 15-25, 15-а, 16,
  • ул. Поперечная, 14,
  • ул. 3-я Прокатная, 3-21 (нечётн.), 21-а,
  • ул. 1-я Прокатная, 1, 9, 10-21, 15-а, 17-а,
  • ул. Спортивная, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.), 2-а, 3-а, 17-а,
  • ул. Советская, 100-108, 120-124 (чётн.), 108-б, 110,
  • ул. Дзержинского, 21-23 (нечётн.), 16, 16-а, 18,
  • ул. Пионерская, 1-а,
  • северная часть Зареченского района,
  • ул. 1-я Гостеевская, 11, 12,
  • ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.),
  • ул. С. Стальского, 19-25 (нечётн.), 32-38 (чётн.),
  • ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-г, 2-в, 2в/1,
  • 2-я Гостеевская, 16,
  • ул. Лазо, 14,
  • ул. Котовского, 22, 35, 37, 36, 26, 27, 33, 38,
  • ул. Рязанская, 5-Е, 36,
  • ул. Малые Гончары 4, 5, 6, 7,
  • ул. Октябрьская, 39, 40, 43,
  • ул. Галкина, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20.

Семейная набережная и обновление Пролетарской и ТИАМа: Клуб креативных идей представил проекты губернатору
Семейная набережная и обновление Пролетарской и ТИАМа: Клуб креативных идей представил проекты губернатору
